Окупанти 546 разів ударили по Запорізькій області
Київ • УНН
Протягом дня окупанти завдали 546 ударів по Запорізькій області, завдавши ракетних ударів по 12 населених пунктах, авіаударів, атак безпілотників, обстрілів з РСЗВ і артилерійських обстрілів, але ніхто з мирних жителів не постраждав.
Впродовж доби окупанти 546 разів ударили по Запорізькій області. Під ворожим вогнем перебували 12 населених пунктів. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає УНН.
Деталі
Ворог завдав ракетних ударів по обласному центру та наніс авіаційний удар по Новоандріївці.
230 БпЛА різної модифікації атакували Червонодніпровку, Гуляйполе, Малу Токмачку, Левадне, Роботине, Малинівку та Новоандріївку.
18 обстрілів з РСЗВ накрили Роботине, Малу Токмачку та П'ятихатки.
291 артобстріл завдано по території Червонодніпровки, Гуляйполя, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Степногірська, Дорожнянки, Левадного, Малинівки та Нестерянки.
Мирні жителі не постраждали.
Загарбники на окупованому Запоріжжі скорочують соцвиплати і посилюють податковий тиск28.05.24, 11:53 • 20651 перегляд