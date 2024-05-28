Загарбники на окупованому Запоріжжі скорочують соцвиплати і посилюють податковий тиск
Київ • УНН
російські окупанти скорочують фінансування окупованих територій Запорізької області, що призводить до посилення податкового тиску, перевірок та скорочення соціальних виплат для мешканців.
російські загарбники скорочують фінансування окупованих територій Запорізької області - мешканців чекає посилення податкового тиску та ще більше перевірок. Про це повідомляє начальник Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram, пише УНН.
Окупантам не вистачає грошей на утримання захоплених територій: працівники комунальних та бюджетних підприємств по кілька місяців не отримують зарплати, соціальні виплати скорочуються,
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За словами Федорова, щоб компенсувати нестачу коштів, окупанти заявили про створення "штабу з підвищення податкових доходів та протидії нелегальній зайнятості". Тобто ще однієї контролюючої організації, головна задача якої витискати з мешканців ТОТ останнє.
У країни-агресора коштів вистачає тільки на фінансування війни та розбудову логістичних шляхів, щоб везти боєприпаси на фронт, - зазначив Федоров.
Нагадаємо
росія не може належним чином забезпечувати окуповані території України, що призводить до дефіциту ефективних ліків в аптеках, а більшість поставок спрямовується окупаційним військам, а не місцевому населенню.