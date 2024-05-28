Захватчики на оккупированном Запорожье сокращают соцвыплаты и усиливают налоговое давление

российские захватчики сокращают финансирование оккупированных территорий Запорожской области - жителей ждет усиление налогового давления и еще больше проверок. Об этом сообщает начальник Запорожской ОГА Иван Федоров в Telegram, пишет УНН.

Оккупантам не хватает денег на содержание захваченных территорий: работники коммунальных и бюджетных предприятий по несколько месяцев не получают зарплаты, социальные выплаты сокращаются, - говорится в сообщении.

Детали

По словам Федорова, чтобы компенсировать недостаток средств, оккупанты заявили о создании "штаба по повышению налоговых доходов и противодействию нелегальной занятости". То есть еще одной контролирующей организации, главная задача которой выжимать из жителей ВОТ последнее.

У страны-агрессора средств хватает только на финансирование войны и развитие логистических путей, чтобы везти боеприпасы на фронт, - отметил Федоров.

Напомним

россия не может должным образом обеспечивать оккупированные территории Украины, что приводит к дефициту эффективных лекарств в аптеках, а большинство поставок направляется оккупационным войскам, а не местному населению.