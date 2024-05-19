На тимчасово окупованих територіях дефіцит медикаментів
Київ • УНН
Росія не може належним чином забезпечувати окуповані території України, що призводить до дефіциту ефективних ліків в аптеках, а більшість поставок спрямовується окупаційним військам, а не місцевому населенню.
росія не може належно забезпечити окуповані території, де бракує ліків у аптеках, а доступні медикаменти часто є малоефективними. Більшість ліків спрямовується для потреб окупантів, залишаючи місцеве населення без необхідного доступу до медичних засобів.
Про це повідомляє Спротив, пише УНН.
Деталі
росія не може забезпечити належне функціонування тимчасово окупованих територій, а також власних. російська держава функціонує хаотично і не забезпечує гідні умови життя для своїх громадян. Через це в аптеках на окупованих територіях бракує необхідних медикаментів, а доступні ліки часто марні і неефективні, що місцеві мешканці називають "крейдою".
Більшість ліків, що доставляються на ці території, спрямовані на потреби окупаційних військ і знаходяться у шпиталях. Місцеве населення отримує медикаменти лише як надлишок, а жителі сіл часто змушені подорожувати до районних центрів за ліками, не маючи при цьому належного транспортного сполучення.
Нагадаємо
російські загарбники на тимчасово окупованих територіях змушують бюджетників дивитися пропагандистські фільми, щоб промивати мізки українців в окупації виправданнями кремля та героїзацією його керівництва.