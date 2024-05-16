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Загарбники на ТОТ зганяють бюджетників на перегляд пропагандистських фільмів - Центр спротиву

Загарбники на ТОТ зганяють бюджетників на перегляд пропагандистських фільмів - Центр спротиву

Київ • УНН

 • 25657 перегляди

російські загарбники на тимчасово окупованих територіях змушують бюджетників дивитися пропагандистські фільми, щоб промивати мізки українців в окупації виправданнями кремля та героїзацією його керівництва.

російські загарбники на тимчасово окупованих територіях зганяють бюджетників на перегляд пропагандистських фільмів. Про це повідомляє Центр національного спротиву, пише УНН.

На тимчасово окупованих територіях України кремль вирішив подвоїти кількість кінотеатрів аби своїми пропагандистськими фільмами вставляти мізки й розставляти "правильні" акценти у світосприйнятті українців, які потрапили під окупацію,

- йдеться у повідомленні.

Деталі

Водночас усі бюджетні установи ТОТ отримали вказівку забезпечити "повні зали" при перегляді кремлівської пропаганди.

Усе, що виправдовує і героїзує свавілля кремлівської терористичної верхівки, це максимально використовується для промивання свідомості громадян. А особливо тих, хто на власній шкірі переконався в антилюдській сутності росії,

- наголосили у ЦНС.

Зазначається, що найближчим часом на тимчасово окупованій Луганщині знову почне діяти установка антен "руського миру".

Нагадаємо

Як раніше писав УНН, на церемонію "інавгурації" президента рф володимира путіна, кремль привіз мешканців з окупованих територій як масовку, забезпечивши їм грошові виплати, проживання та харчування.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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