росіяни привезли на "інавгурацію" путіна масовку з мешканців окупованих територій України - Центр нацспротиву
Київ • УНН
На церемонію "інавгурації" президента рф володимира путіна, кремль привіз мешканців з окупованих територій як масовку, забезпечивши їм грошові виплати, проживання та харчування.
З нагоди "інавгурації" президента росії володимира путіна рф організувала "масовку" у москві з представників тимчасово окупованих територій. Про це пише Центр національного спротиву, передає УНН.
Деталі
На росії відбувається пропагандистський шабаш під назвою "інавгурація президента рф". Для цього дійства в москву завезли масовку з тимчасово окупованих територій. Колаборантів звозили автобусами за списками, які сформувала окупаційна адміністрація
Відомо, що за участь в масовці передбачена грошова виплата, також організатори оплачують поселення та харчування.
Франція про участь свого посла на "інавгурації" диктатора: "Не означає, що ми вважаємо обрання путіна легітимним"07.05.24, 11:00 • 30861 перегляд
Окрім того, у програмі передбачена також екскурсія у москві.
Доповнення
Раніше УНН повідомляв, що російські загарбники примушуватимуть мешканців тимчасово окупованих територій дивитися церемонію так званої "інавгурації" путіна 7 травня за допомогою екранів, встановлених у громадських місцях.
Нагадаємо
російський президент володимир путін під час своєї "інавгурації", звернувся у тому числі до теми співпраці із Заходом, заявивши, що москва "не відмовляється від діалогу із західними країнами".