путін на "інавгурації" запевняв у готовності до діалогу із Заходом і говорив про рф: аналітики не побачили нічого неочікуваного

російський президент володимир путін під час своєї "інавгурації", яка завершилася, звернувся у тому числі до теми співпраці із Заходом, заявивши, що москва "не відмовляється від діалогу із західними країнами". Його заяву транслювали росЗМІ, пише УНН.

За його словами, росія готова стати партнером будь-кому, хто цього захоче, хто бачить у ній "надійного" і "чесного" партнера.

"Ми не відмовляємося від діалогу із західними країнами, - сказав він під час інавгураційної промови в москві. - Вибір за ними. Чи вони мають намір і далі намагатися стримувати розвиток росії, продовжувати політику (...) тиску на нашу країну, чи шукати шляхи до співпраці і миру".

Також путін зробив низку заяв про рф, зокрема, що "долю росії ми визначатимемо самі і тільки самі", "інтереси, безпека народів росії будуть для мене понад усе", "треба забезпечити надійну наступність у розвитку росії на десятиліття вперед", а також згадав про "сво", як в росії називають війну рф проти України, та її учасників, яким подякував.

Як вказує Sky News, церемонія, під час якої путін виступив з короткою промовою у великому кремлівському палаці, завершилася артилерійським салютом. Він покинув палац, коли пролунав російський національний гімн, і вибрані високопоставлених осіб в залі вибухнули бурхливими оплесками. Також повідомляється, що путін зустрівся з главою рпц кирилом.

Московський кореспондент Sky News Айвор Беннет вказав, що зміст виступу путіна був очікуваним. "Він говорив про велич росії, про те, що Захід є агресором і що все має бути на рівних", - сказав Беннет.

В аналізі заходу видання зазначає, що "помпезність і церемонія не змінюють того, що путін зробив з росією".

"Сфальсифікувавши чергові вибори, підірвавши російську конституцію, знищивши вільну пресу та або вбивши, або ув’язнивши будь-яку опозицію, володимир путін сьогодні використав усі атрибути російської помпезності та церемонії, щоб спробувати прикритися мантією фальшивої легітимності", - зазначив редактор Sky News із міжнародних питань Домінік Вагорн.

Доповнення

Раніше "Радіо Свобода" повідомило, що стали відомі всі країни ЄС, що збираються на інавгурацію путіна. За даними видання, їх шість - Франція, Угорщина, Словаччина, Греція, Мальта, Кіпр, ще одна країна передумала - Бельгія повідомила, що не буде відправляти представників на урочисті заходи до кремля.

США та більшість країн ЄС вирішили не відвідувати захід. Незалежні спостерігачі та експерти оцінюють вибори в рф як невільні та неконкурентні. Україна каже, що не бачить підстав для визнання путіна легітимним президентом росії.

В МЗС України закликали світ не визнавати путіна легітимним президентом рф