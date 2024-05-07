путин на "инаугурации" уверял в готовности к диалогу с Западом и говорил о рф: аналитики не увидели ничего неожиданного

российский президент владимир путин во время своей завершившейся "инаугурации" обратился в том числе к теме сотрудничества с Западом, заявив, что москва "не отказывается от диалога с западными странами". Его заявление транслировали росСМИ, пишет УНН.

По его словам, россия готова стать партнером любому, кто этого захочет, кто видит в ней "надежного" и "честного" партнера.

"Мы не отказываемся от диалога с западными странами, - сказал он во время инаугурационной речи в москве. - Выбор за ними. Или они намерены и дальше пытаться сдерживать развитие России, продолжать политику (...) давления на нашу страну, или искать пути к сотрудничеству и миру".

Также путин сделал ряд заявлений о рф, в частности, что "судьбу россии мы будем определять сами и только сами", "интересы, безопасность народов россии будут для меня превыше всего", "надо обеспечить надежную преемственность в развитии россии на десятилетия вперед", а также вспомнил о "сво", как в россии называют войну рф против Украины, и ее участников, которых поблагодарил.

Как указывает Sky News, церемония, во время которой Путин выступил с короткой речью в большом кремлевском дворце, завершилась артиллерийским салютом. Он покинул дворец, когда прозвучал российский национальный гимн, и избранные высокопоставленные лица в зале разразились бурными аплодисментами. Также сообщается, что путин встретился с главой рпц кириллом.

Московский корреспондент Sky News Айвор Беннет указал, что содержание выступления Путина было ожидаемым. "Он говорил о величии России, о том, что Запад является агрессором и что все должно быть на равных", - сказал Беннет.

В анализе мероприятия издание отмечает, что "помпезность и церемония не меняют того, что путин сделал с Россией".

"Сфальсифицировав очередные выборы, подорвав российскую конституцию, уничтожив свободную прессу и либо убив, либо заключив в тюрьму любую оппозицию, Владимир Путин сегодня использовал все атрибуты российской помпезности и церемонии, чтобы попытаться прикрыться мантией фальшивой легитимности", - отметил редактор Sky News по международным вопросам Доминик Вагорн.

Дополнение

Ранее "Радио Свобода" сообщило, что стали известны все страны ЕС, собирающиеся на инаугурацию путина. По данным издания, их шесть - Франция, Венгрия, Словакия, Греция, Мальта, Кипр, еще одна страна передумала - Бельгия сообщила, что не будет отправлять представителей на торжественные мероприятия в кремль.

США и большинство стран ЕС решили не посещать мероприятие. Независимые наблюдатели и эксперты оценивают выборы в РФ как несвободные и неконкурентные. Украина говорит, что не видит оснований для признания Путина легитимным президентом России.

В МИД Украины призвали мир не признавать путина легитимным президентом рф