россияне привезли на "инаугурацию" путина массовку из жителей оккупированных территорий Украины - Центр нацсопротивления

По случаю "инаугурации" президента россии владимира путина, рф организовала массовку в москве из представителей временно оккупированных территорий. Об этом пишет Центр национального сопротивления, передает УНН.

Детали

На россии происходит пропагандистский шабаш под названием "инаугурация президента рф". Для этого действа в москву завезли массовку с временно оккупированных территорий. Коллаборационистов свозили автобусами по спискам, которые сформировала оккупационная администрация - заявили в Сопротивлении.

Известно, что за участие в массовке предусмотрена денежная выплата, также организаторы оплачивают поселение и питание.

Франция об участии своего посла на "инаугурации" диктатора: "Не означает, что мы считаем избрание путина легитимным"

Кроме того, в программе предусмотрена также экскурсия в Москве.

Дополнение

Ранее УНН сообщал, что российские захватчики будут принуждать жителей временно оккупированных территорий смотреть церемонию так называемой "инаугурации" Путина 7 мая с помощью экранов, установленных в общественных местах.

Напомним

российский президент владимир путин во время своей "инаугурации", обратился в том числе к теме сотрудничества с Западом, заявив, что москва "не отказывается от диалога с западными странами".