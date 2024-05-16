Захватчики на ВОТ сгоняют бюджетников на просмотр пропагандистских фильмов - Центр сопротивления

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Обновление военно-учетных данных через Центры предоставления административных услуг: готовы ли ЦПАУ
  •  24565 просмотра

Обновление военно-учетных данных через Центры предоставления административных услуг: готовы ли ЦПАУ

Нынешние ограничения электроэнергии могут продлиться до августа - советник премьера
  •  42895 просмотра

Нынешние ограничения электроэнергии могут продлиться до августа - советник премьера

Эксклюзив
Упущенная выгода украинских предприятий от российской агрессии: в КНИИСЭ рассказали как формируется доказательная база для компенсаций
  •  49992 просмотра

Упущенная выгода украинских предприятий от российской агрессии: в КНИИСЭ рассказали как формируется доказательная база для компенсаций

Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след
  •  104165 просмотра

Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след

Эксклюзив
ГБР расследует дело о вероятном препятствовании поставке горючего армии и.о. заместителя председателя ГНС Сокуром - ОГП
  •  45531 просмотра

ГБР расследует дело о вероятном препятствовании поставке горючего армии и.о. заместителя председателя ГНС Сокуром - ОГП

Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных
  •  104141 просмотра

Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных

Эксклюзив
Кабмин должен отстранить от должности и.о. замглавы ГНС Сокура на время расследования уголовного дела против него - нардеп
15 мая 2024, 10:23  •  134871 просмотра

Кабмин должен отстранить от должности и.о. замглавы ГНС Сокура на время расследования уголовного дела против него - нардеп

Эксклюзив
В Yasno объяснили, при каких условиях возможны снова экстренные ограничения света для населения
15 мая 2024, 08:08  •  139933 просмотра

В Yasno объяснили, при каких условиях возможны снова экстренные ограничения света для населения

Эксклюзив
Нардеп Василевская-Смаглюк посоветовала соучредительнице банка "Конкорд" подать в суд на Гетманцева
15 мая 2024, 06:30  •  149968 просмотра

Нардеп Василевская-Смаглюк посоветовала соучредительнице банка "Конкорд" подать в суд на Гетманцева

Эксклюзив
Предложения и консультации специалистов КНИИСЭ будут уместными при создании Реестра оборудования по производству табачной продукции - экономист
14 мая 2024, 08:04  •  167330 просмотра

Предложения и консультации специалистов КНИИСЭ будут уместными при создании Реестра оборудования по производству табачной продукции - экономист

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11 мая 2024, 08:40  •  392403 просмотра

Захватчики на ВОТ сгоняют бюджетников на просмотр пропагандистских фильмов - Центр сопротивления

российские захватчики на временно оккупированных территориях заставляют бюджетников смотреть пропагандистские фильмы, чтобы промывать мозги украинцев в оккупации оправданиями кремля и героизацией его руководства.

Война •   •  13079 просмотра
Захватчики на ВОТ сгоняют бюджетников на просмотр пропагандистских фильмов - Центр сопротивления

Эксклюзивная благотворительная вышиванка от GAPTUVALNYA и ОО "Землячки" - культурная броня и символ силы

GAPTUVALNYA и ОО "Землячки" представили эксклюзивную вышиванку - символ культурной брони и силы ко Дню вышиванки. Проект является проявлением глубокого уважения и благодарности украинским женщинам, которые сегодня защищают не только украинские территории, но и нашу культуру.

Новости Бизнеса •   •  9701 просмотра
Эксклюзивная благотворительная вышиванка от GAPTUVALNYA и ОО "Землячки" - культурная броня и символ силы

Великобритания досрочно освободит часть заключенных, чтобы разгрузить переполненные тюрьмы

Правительство Великобритании позволит досрочно освободить некоторых заключенных, срок заключения которых близится к концу, и перенести судебные заседания, чтобы уменьшить количество заключенных в переполненных тюрьмах.

Новости Мира •   •  10734 просмотра
Великобритания досрочно освободит часть заключенных, чтобы разгрузить переполненные тюрьмы

Зеленский в Харькове посетил госпиталь, где лечат раненых бойцов

Президент Зеленский посетил госпиталь в Харькове, чтобы встретиться с ранеными солдатами, вручить им награды и поблагодарить за защиту Украины от российской агрессии.

Война •   •  11340 просмотра
Зеленский в Харькове посетил госпиталь, где лечат раненых бойцов

Защитные сооружения строятся по всей Украине - Юсов

Оборонительные сооружения строятся по всей Украине, в том числе в отдаленных от линии фронта регионах, таких как Одесса, в рамках плановой работы по подготовке к любым возможным сценариям и провокациям и обеспечению большей безопасности.

Общество •   •  12368 просмотра
Защитные сооружения строятся по всей Украине - Юсов

На следующей неделе ситуация с электроснабжением может быть действительно значительно легче - Укрэнерго

Ситуация с поставками электроэнергии в Украине может значительно облегчиться на следующей неделе из-за изменения погодных условий, но периодические отключения электроэнергии будут продолжаться в течение года из-за дефицита, по словам генерального директора "Укрэнерго".

Экономика •   •  10502 просмотра
На следующей неделе ситуация с электроснабжением может быть действительно значительно легче - Укрэнерго

На фронте продолжаются интенсивные бои, ВСУ контратаковали в районе Волчанска - Генштаб

16 мая почти по всей линии фронта продолжались интенсивные боевые действия - зафиксировано 58 боевых столкновений, наибольшую активность российские оккупанты проявляли на Краматорском и Покровском направлениях, а украинские войска принимали меры для недопущения их продвижения.

Война •   •  12181 просмотра
На фронте продолжаются интенсивные бои, ВСУ контратаковали в районе Волчанска - Генштаб

Зима в Украине будет проходить в условиях ограничений электроэнергии - советник премьера

Украина столкнется с дефицитом электроэнергии в течение следующей зимы, даже если зима будет теплой, из-за значительных повреждений энергетических объектов, вызванных продолжающимся конфликтом.

Общество •   •  12975 просмотра
Зима в Украине будет проходить в условиях ограничений электроэнергии - советник премьера

Враг атаковал Полтавскую область: взрыв в Миргородском районе, жертв и попаданий в инфраструктуру не фиксировали

Враг снова атаковал Полтавскую область - в Миргородском районе прогремел взрыв, но жертв и разрушений среди гражданского населения и объектов критической инфраструктуры не зафиксировано.

Война •   •  9721 просмотра
Враг атаковал Полтавскую область: взрыв в Миргородском районе, жертв и попаданий в инфраструктуру не фиксировали

Еврокомиссия открыла производство против Meta по защите прав несовершеннолетних в Facebook и Instagram

Европейская комиссия начала расследование относительно того, нарушили ли Facebook и Instagram компании Meta Закон о цифровых услугах, не защитив несовершеннолетних от алгоритмов, вызывающих зависимость, неприемлемого контента и нарушений приватности.

Новости Мира •   •  9264 просмотра
Еврокомиссия открыла производство против Meta по защите прав несовершеннолетних в Facebook и Instagram