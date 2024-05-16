Захватчики на ВОТ сгоняют бюджетников на просмотр пропагандистских фильмов - Центр сопротивления

российские захватчики на временно оккупированных территориях сгоняют бюджетников на просмотр пропагандистских фильмов. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, пишет УНН.

На временно оккупированных территориях Украины кремль решил удвоить количество кинотеатров, чтобы своими пропагандистскими фильмами вставлять мозги и расставлять "правильные" акценты в мировосприятии украинцев, попавших под оккупацию, - говорится в сообщении.

Детали

В то же время все бюджетные учреждения ВОТ получили указание обеспечить "полные залы" при просмотре кремлевской пропаганды.

Все, что оправдывает и героизирует произвол кремлевской террористической верхушки, это максимально используется для промывки сознания граждан. А особенно тех, кто на собственной шкуре убедился в античеловеческой сущности россии, - отметили в ЦНС.

Отмечается, что в ближайшее время на временно оккупированной Луганщине снова начнет действовать установка антенн "русского мира".

Напомним

Как ранее писал УНН, на церемонию "инаугурации" президента рф владимира путина, кремль привез жителей с оккупированных территорий в качестве массовки, обеспечив им денежные выплаты, проживание и питание.