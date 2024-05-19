россия не может должным образом обеспечить оккупированные территории, где не хватает лекарств в аптеках, а доступные медикаменты часто малоэффективны. Большинство лекарств направляется для нужд оккупантов, оставляя местное население без необходимого доступа к медицинским средствам.

Об этом сообщает Сопротивление, пишет УНН.

Детали

россия не может обеспечить надлежащее функционирование временно оккупированных территорий, а также собственных. российское государство функционирует хаотично и не обеспечивает достойные условия жизни для своих граждан. Поэтому в аптеках на оккупированных территориях не хватает необходимых медикаментов, а доступные лекарства часто бесполезны и неэффективны, что местные жители называют "мелом".

Большинство лекарств, доставляемых на эти территории, направлены на нужды оккупационных войск и находятся в госпиталях. Местное население получает медикаменты только как излишек, а жители сел часто вынуждены путешествовать в районные центры за лекарствами, не имея при этом надлежащего транспортного сообщения.

Напомним,

российские захватчики на временно оккупированных территориях заставляют бюджетников смотреть пропагандистские фильмы, чтобы промывать мозги украинцев в оккупации оправданиями кремля и героизацией его руководства.