На временно оккупированных территориях дефицит медикаментов

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Во Львове пока только один ЦПАУ готов принимать военнообязанных для обновления данных
18 мая 2024, 07:23  •  132932 просмотра

Во Львове пока только один ЦПАУ готов принимать военнообязанных для обновления данных

Эксклюзив
В Киеве ЦПАУ с сегодняшнего дня готовы принимать военнообязанных для обновления данных
18 мая 2024, 06:49  •  130007 просмотра

В Киеве ЦПАУ с сегодняшнего дня готовы принимать военнообязанных для обновления данных

Эксклюзив
В Ассоциации международных автоперевозчиков заявляют, что работники ТЦК сделали все возможное, чтобы водители боялись ехать в рейсы
17 мая 2024, 13:36  •  157000 просмотра

В Ассоциации международных автоперевозчиков заявляют, что работники ТЦК сделали все возможное, чтобы водители боялись ехать в рейсы

Эксклюзив
Советник главы Киевской ОВА прокомментировала обвинения в свой адрес относительно работы на "российскую" компанию
17 мая 2024, 13:00  •  143573 просмотра

Советник главы Киевской ОВА прокомментировала обвинения в свой адрес относительно работы на "российскую" компанию

Эксклюзив
НАБУ планирует арестовывать земли участников АТО - в Раде назвали это аморальным
17 мая 2024, 12:00  •  118390 просмотра

НАБУ планирует арестовывать земли участников АТО - в Раде назвали это аморальным

Эксклюзив
Мажор налоговой службы стал жертвой олигархической игры - правозащитник о деле против и.о. замглавы ГНС Сокура
17 мая 2024, 07:27  •  123954 просмотра

Мажор налоговой службы стал жертвой олигархической игры - правозащитник о деле против и.о. замглавы ГНС Сокура

Обновление военно-учетных данных через Центры предоставления административных услуг: готовы ли ЦПАУ
16 мая 2024, 12:20  •  134820 просмотра

Обновление военно-учетных данных через Центры предоставления административных услуг: готовы ли ЦПАУ

Нынешние ограничения электроэнергии могут продлиться до августа - советник премьера
16 мая 2024, 10:49  •  125404 просмотра

Нынешние ограничения электроэнергии могут продлиться до августа - советник премьера

Эксклюзив
Упущенная выгода украинских предприятий от российской агрессии: в КНИИСЭ рассказали как формируется доказательная база для компенсаций
16 мая 2024, 10:49  •  118681 просмотра

Упущенная выгода украинских предприятий от российской агрессии: в КНИИСЭ рассказали как формируется доказательная база для компенсаций

Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след
16 мая 2024, 09:35  •  253367 просмотра

Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след

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16 мая 2024, 09:35  •  253367 просмотра
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Дело Укрзализныци: ВАКС обнаружил пробелы в привлечении нардепа Дубневича к уголовной ответственности

15 мая 2024, 10:00  •  300848 просмотра
Дело "Житло-Капитала": куда исчезли миллиарды?

Дело "Житло-Капитала": куда исчезли миллиарды?

15 мая 2024, 07:27  •  319506 просмотра
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Российский след видят только должники: как ярлык сотрудничества с рф используют в бизнес-войнах

11 мая 2024, 08:40  •  518869 просмотра

На временно оккупированных территориях дефицит медикаментов

Россия не может должным образом обеспечивать оккупированные территории Украины, что приводит к дефициту эффективных лекарств в аптеках, а большинство поставок направляется оккупационным войскам, а не местному населению.

Война •   •  5779 просмотра
На временно оккупированных территориях дефицит медикаментов

"Мир может остановить российский террор": Зеленский отреагировал на ракетный удар рф по базе отдыха на Харьковщине

На фоне последнего российского удара по Харьковщине, президент Владимир Зеленский напомнил, что мир может остановить российский террор над украинскими городами, увеличив военную поддержку Украины.

Война •   •  11047 просмотра
"Мир может остановить российский террор": Зеленский отреагировал на ракетный удар рф по базе отдыха на Харьковщине

Министр военного кабинета Израиля выдвинул ультиматум Нетаньяху: разработать послевоенный план или он разорвет коалицию

Министр Бенни Ганц выдвинул ультиматум премьер-министру Биньямину Нетаньяху, требуя четкого плана управления Газой после победы над ХАМАС и угрожая роспуском коалиции, если это требование не будет выполнено.

Новости Мира •   •  8710 просмотра
Министр военного кабинета Израиля выдвинул ультиматум Нетаньяху: разработать послевоенный план или он разорвет коалицию

По всей линии фронта продолжаются интенсивные бои, оккупанты активно атакуют на двух направлениях - Генштаб

Сейчас почти по всему фронту продолжаются интенсивные боевые действия, наибольшая активность оккупантов наблюдается на Северском и Покровском направлениях, где происходят многочисленные боевые столкновения, авиаудары и попытки врага прорвать украинскую оборону.

Война •   •  10707 просмотра
По всей линии фронта продолжаются интенсивные бои, оккупанты активно атакуют на двух направлениях - Генштаб

Жизни Фицо больше ничего не угрожает, но его состояние до сих пор тяжелое - вице-премьер Словакии

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо пережил покушение и находится в тяжелом, но стабильном состоянии, его жизни больше не угрожает непосредственная опасность.

Новости Мира •   •  10240 просмотра
Жизни Фицо больше ничего не угрожает, но его состояние до сих пор тяжелое - вице-премьер Словакии

россияне ударили "Искандерами" по Харьковскому району: 16 человек ранены, среди них 8-летняя девочка

Два ракетных удара "Искандеров" попали в базу отдыха в Харьковском районе, в результате чего погибли 5 гражданских лиц и 16 получили ранения, в том числе 8 в критическом состоянии, а также 8-летняя девочка.

Война •   •  12287 просмотра
россияне ударили "Искандерами" по Харьковскому району: 16 человек ранены, среди них 8-летняя девочка

В Донецкой области бригада энергетиков попала под удар вражеского дрока-камикадзе

Бригада энергетиков в Донецкой области попала под обстрел вражеского беспилотника "Ланцет" во время выполнения ремонтных работ, но обошлось без жертв.

Война •   •  12088 просмотра
В Донецкой области бригада энергетиков попала под удар вражеского дрока-камикадзе

Зеленский и первая леди почтили память жертв политических репрессий в Быковне

Президент Украины Владимир Зеленский и первая леди почтили жертв советских политических репрессий на Быковнянском кладбище, проведя параллели с современным российским тоталитаризмом.

Общество •   •  13873 просмотра
Зеленский и первая леди почтили память жертв политических репрессий в Быковне

Хуситы атаковали ракетой танкер под флагом Панамы, который перевозил российскую нефть в Китай

Хуситы атаковали противокорабельной ракетой танкер, который вез нефть из Новороссийска в Китай. Удар вызвал затопление, которое вывело из строя двигатели и рулевой блок, но экипаж смог восстановить управление кораблем и продолжить движение.

Новости Мира •   •  11847 просмотра
Хуситы атаковали ракетой танкер под флагом Панамы, который перевозил российскую нефть в Китай

В ночь на 19 мая в результате операции ГУР МО в ленинградской области была атакована выборгская нефтебаза - источники

Как сообщили источники УНН, три взрывных устройства уничтожили три цистерны с горючим на Выборгской нефтебазе в России. После этого на территории НПЗ начался пожар.

Война •   •  13229 просмотра
В ночь на 19 мая в результате операции ГУР МО в ленинградской области была атакована выборгская нефтебаза - источники