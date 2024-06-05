Окупанти завдали ударів з різного виду озброєння по прикордонню Чернігівщини: зафіксовано 87 вибухів
Київ • УНН
За добу російські війська завдали 87 ударів з різного озброєння по по прикордонню Чернігівської області.
Протягом доби російські війська завдали ударів з різного виду озброєння по прикордонню Чернігівської області. Зафіксовано 87 вибухів. Про це повідомляє Держприкордонслужба, пише УНН.
російська окупаційна армія продовжує застосовувати властиву собі тактику терору і веде обстріли по численних цивільних об'єктах нашої держави,
Деталі
Новгород-Сіверська громада: 41 вибух (приходи, ймовірно зі ствольної артилерії та FPV-дронів) в напрямку н.п. Камʼянська Слобода, Гремʼяч та Михальчина Слобода.
Семенівська громада: 33 вибухи (приходи, ймовірно з мінометів 120 мм та ствольної артилерії) в напрямку н.п. Баранівка, Карповичі та Блешня.
Сновська громада: 10 вибухи (приходи, ймовірно з мінометів 120 мм) в районі н.п. Єліне та Хрінівка.
Городнянська громада: 3 вибухи (приходи, ймовірно скиди з БпЛА) в районі н.п. Гасичівка.
У Держприкордонслужбі зазначили, що інформація про загиблих та поранених внаслідок обстрілів серед місцевого населення, не зафіксована.
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