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Окупанти завдали ударів з різного виду озброєння по прикордонню Чернігівщини: зафіксовано 87 вибухів

Київ • УНН

 • 18528 перегляди

За добу російські війська завдали 87 ударів з різного озброєння по по прикордонню Чернігівської області.

Протягом доби російські війська завдали ударів з різного виду озброєння по прикордонню Чернігівської області. Зафіксовано 87 вибухів. Про це повідомляє Держприкордонслужба, пише УНН.

російська окупаційна армія продовжує застосовувати властиву собі тактику терору і веде обстріли по численних цивільних об'єктах нашої держави,

- йдеться у повідомленні.

Деталі

Новгород-Сіверська громада: 41 вибух (приходи, ймовірно зі ствольної артилерії та FPV-дронів) в напрямку н.п. Камʼянська Слобода, Гремʼяч та Михальчина Слобода.

Семенівська громада: 33 вибухи (приходи, ймовірно з мінометів 120 мм та ствольної артилерії) в напрямку н.п. Баранівка, Карповичі та Блешня.

Сновська громада: 10 вибухи (приходи, ймовірно з мінометів 120 мм) в районі н.п. Єліне та Хрінівка.

Городнянська громада: 3 вибухи (приходи, ймовірно скиди з БпЛА) в районі н.п. Гасичівка.

У Держприкордонслужбі зазначили, що інформація про загиблих та поранених внаслідок обстрілів серед місцевого населення, не зафіксована.

Нагадаємо

Українські засоби ППО збили 22 з 27 безпілотників іранського виробництва "Шахед", запущених рф з курська і Криму в ході нічної атаки 5 червня 2024 року.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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