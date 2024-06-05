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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Оккупанты нанесли удары из разного вида вооружения по приграничью Черниговщины: зафиксировано 87 взрывов

Оккупанты нанесли удары из разного вида вооружения по приграничью Черниговщины: зафиксировано 87 взрывов

Киев  •  УНН

5 июня 2024, 07:41  •  6733 просмотра

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За сутки российские войска нанесли 87 ударов из различного вооружения по по приграничью Черниговской области.

В течение суток российские войска нанесли удары из различного вида вооружения по приграничью Черниговской области. Зафиксировано 87 взрывов. Об этом сообщает Госпогранслужба, пишет УНН.

российская оккупационная армия продолжает применять свойственную себе тактику террора и ведет обстрелы по многочисленным гражданским объектам нашего государства,

- говорится в сообщении.

Детали

Новгород-Северская община: 41 взрыв (приходы, вероятно из ствольной артиллерии и FPV-дронов) в направлении н. п. Каменская Слобода, Гремяч и Михальчина Слобода.

Семеновская община: 33 взрыва (приходы, вероятно из минометов 120 м и ствольной артиллерии) в направлении н. п. Барановка, Карповичи и блесна.

Сновская община: 10 взрывы (приходы, вероятно из минометов 120 мм) в районе н. п. Елине и Хреновка.

Городнянская община: 3 взрыва (приходы, вероятно сбросы с БПЛА) в районе н. п. Гасичевка.

В Госпогранслужбе отметили, что информация о погибших и раненых в результате обстрелов среди местного населения, не зафиксирована.

Напомним

Украинские средства по сбили 22 из 27 беспилотников иранского производства "Шахед", запущенных рф из Курска и Крыма в ходе ночной атаки 5 июня 2024 года.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

ОбществоВойна
shakhid-129Шахед 129
gosudarstvennaya-pogranichnaya-sluzhba-ukrainiГосударственная пограничная служба Украины
krymКрым
chernigovЧернигов
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