Генштаб: сьогодні вже відбулося 37 боїв, найгарячіше - на Покровському напрямку

Сьогодні відбулося 37 бойових зіткнень, на Покровському напрямку наразі ситуація найгарячіша. Уздовж лінії фронту українські воїни на окремих ділянках мають успіх. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ за 10:30 21 травня, пише УНН.

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"Сили оборони продовжують зосереджувати основні зусилля в Таврійському, Донецькому та Слобожанському операційних районах з метою зриву планів окупантів щодо просування у Донецькій, Луганській та частині Харківської областей, посилюють позиції вздовж державного кордону України з російською федерацією. У найгарячіших районах фронту українські воїни тримають позиції та нищать загарбника, подекуди контратакують", - повідомили у Генштабі.

Протягом минулої доби, за даними Генштабу, загалом відбулося 112 бойових зіткнень, противник завдав шість ракетних ударів із застосуванням шести ракет, 52 авіаційних удари (скинув 62 КАБи), задіяв 977 дронів-камікадзе, із них 47 БпЛА типу "Shahed" та "Ланцет" і 930 FPV-дронів. Загарбники 4064 рази обстріляли позиції наших військ та мирні населені пункти із різних видів озброєння, зокрема 120 разів – із реактивних систем залпового вогню.

За минулу добу Повітряні сили та ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 20 районів зосередження ворожого особового складу, район зосередження військової техніки, пункт управління, артилерійський засіб, склад боєприпасів та засіб ППО противника, вказали у Генштабі

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"Вже сьогодні відбулося 37 бойових зіткнень. Загарбники здійснили 514 обстрілів позицій наших військ, у тому числі – 21 з РСЗВ. Ворог завдав одного авіаудару із застосуванням керованої авіабомби. Також російські загарбники задіяли 63 дрони-камікадзе", - зазначено в зведенні.

Вказано, що сьогодні ворог застосував по позиціях наших військ 34 FPV-дрони.

Ситуація за напрямками, за даними Генштабу, наступна:

На Харківському напрямку Сили оборони відбивають атаку противника у напрямку населеного пункту Липці. Ситуація контрольована, втрат позицій не допущено.

На Куп'янському напрямку з початку доби відбувалися чотири бойові зіткнення. Наші захисники успішно відбили атаку російських загарбників у напрямку Іванівки. В районах Синьківки та Берестового бої продовжуються.

Генштаб: на Харківському напрямку відбивають атаку рф у напрямку Липців, на Куп'янському - бої у районах Синьківки та Берестового

На Сіверському напрямку українські воїни відбивають ворожі атаки в районах населених пунктів Виїмка та Роздолівка. Втрат позицій не допущено, ситуація контрольована.

На Краматорському напрямку від початку доби противник п’ять разів починав спроби покращити тактичне положення. Три атаки відбито. Бойові дії тривають у районах Кліщіївки та Андріївки.

На Покровському напрямку наразі ситуація найгарячіша. З початку доби відбувалося 11 атак противника. Ворог продовжує наступати в напрямках населених пунктів Євгенівка, Сокіл, Новоселівка Перша, Сєвєрне та Нетайлове. На одній із ділянок вживаються заходи для стабілізації обстановки.

На Курахівському напрямку противник наразі продовжує наступальні дії в районах населених пунктів Красногорівка та Побєда. Ситуація під контролем Сил оборони.

Від початку доби відбито вже чотири спроби противника просунутися на Времівському напрямку, в районі населеного пункту Старомайорське. Втрат наших позицій не допущено.

На решті напрямків обстановка, як вказано, суттєвих змін не зазнала.

"Загалом, вздовж лінії фронту наші воїни дають жорстку відсіч російським окупантам, ведуть штурмові дії з метою покращення положення. На окремих ділянках мають успіх", - вказали у Генштабі.

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