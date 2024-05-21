"Битва за Вовчанськ": десантники показали бойову роботу на Харківському напрямку
Київ • УНН
Українські десантники успішно відпрацьовують по ворогу в боях на Харківському напрямку, нещодавно знищивши близько двох рот особового складу противника.
Українські десантники успішно відпрацьовують по ворогу в боях на Харківському напрямку, нещодавно знищивши близько двох рот особового складу противника, повідомили в Десанто-штурмових військах ЗСУ у вівторок, пише УНН.
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"Битва за Вовчанськ. На Харківському напрямку десантники 82-ї окремої десантно-штурмової бригади успішно знищують сили противника", - вказали у ДШВ ЗСУ, показавши ексклюзивні кадри у відео.
Як повідомляється, "за останній час, чернівецькі десантники знищили вже близько дві роти особового складу противника". "Ворога на цьому напрямку дуже багато, та вони швидко закінчуються", - зазначили у ДШВ.
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