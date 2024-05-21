"Битва за Волчанск": десантники показали боевую работу на Харьковском направлении

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
В Украине до сих пор есть чиновники, которые ведут диверсионную политику, в частности в налоговой - эксперт
  •  33591 просмотра

В Украине до сих пор есть чиновники, которые ведут диверсионную политику, в частности в налоговой - эксперт

Эксклюзив
Дело НАБУ против Сольского начало трещать по швам: АТОшники опровергали версию детективов
  •  72080 просмотра

Дело НАБУ против Сольского начало трещать по швам: АТОшники опровергали версию детективов

Гибель президента Ирана: кем был Раиси и что известно о его преемнике
  •  161154 просмотра

Гибель президента Ирана: кем был Раиси и что известно о его преемнике

Эксклюзив
Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 20 – 26 мая
20 мая 2024, 07:28  •  129948 просмотра

Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 20 – 26 мая

Эксклюзив
Во Львове пока только один ЦПАУ готов принимать военнообязанных для обновления данных
18 мая 2024, 07:23  •  198201 просмотра

Во Львове пока только один ЦПАУ готов принимать военнообязанных для обновления данных

Эксклюзив
В Киеве ЦПАУ с сегодняшнего дня готовы принимать военнообязанных для обновления данных
18 мая 2024, 06:49  •  182803 просмотра

В Киеве ЦПАУ с сегодняшнего дня готовы принимать военнообязанных для обновления данных

Эксклюзив
В Ассоциации международных автоперевозчиков заявляют, что работники ТЦК сделали все возможное, чтобы водители боялись ехать в рейсы
17 мая 2024, 13:36  •  191419 просмотра

В Ассоциации международных автоперевозчиков заявляют, что работники ТЦК сделали все возможное, чтобы водители боялись ехать в рейсы

Эксклюзив
Советник главы Киевской ОВА прокомментировала обвинения в свой адрес относительно работы на "российскую" компанию
17 мая 2024, 13:00  •  162948 просмотра

Советник главы Киевской ОВА прокомментировала обвинения в свой адрес относительно работы на "российскую" компанию

Эксклюзив
НАБУ планирует арестовывать земли участников АТО - в Раде назвали это аморальным
17 мая 2024, 12:00  •  121324 просмотра

НАБУ планирует арестовывать земли участников АТО - в Раде назвали это аморальным

Эксклюзив
Мажор налоговой службы стал жертвой олигархической игры - правозащитник о деле против и.о. замглавы ГНС Сокура
17 мая 2024, 07:27  •  125467 просмотра

Мажор налоговой службы стал жертвой олигархической игры - правозащитник о деле против и.о. замглавы ГНС Сокура

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Дело Укрзализныци: ВАКС обнаружил пробелы в привлечении нардепа Дубневича к уголовной ответственности

15 мая 2024, 10:00  •  388542 просмотра

"Битва за Волчанск": десантники показали боевую работу на Харьковском направлении

Украинские десантники успешно отрабатывают по врагу в боях на Харьковском направлении, недавно уничтожив около двух рот личного состава противника.

Война •   •  10139 просмотра
"Битва за Волчанск": десантники показали боевую работу на Харьковском направлении

США могут объявить о новом пакете военной помощи для Украины на этой неделе - Politico

Ожидается, что США обнародуют новый пакет военной помощи Украине до конца текущей недели.

Война •   •  10030 просмотра
США могут объявить о новом пакете военной помощи для Украины на этой неделе - Politico

Войска рф ударили по Черниговщине из ствольной артиллерии и минометов

российские войска атаковали Черниговскую область из ствольной артиллерии и минометов, в результате чего было зафиксировано 35 взрывов вблизи мирных населенных пунктов.

Война •   •  8816 просмотра
Войска рф ударили по Черниговщине из ствольной артиллерии и минометов

WOG и Фонд "Дигнитас" передали защитникам еще 5 комплексов БПЛА "АРЕС"

Еще 5 комплексов БПЛА "АРЕС" передали защитникам WOG и Фонд "Дигнитас".

Новости Бизнеса •   •  5297 просмотра
WOG и Фонд "Дигнитас" передали защитникам еще 5 комплексов БПЛА "АРЕС"

Западные партнеры продолжают оказывать помощь электроэнергетике Украины

Западные партнеры предоставляют техническую помощь, компоненты оборудования и запчасти с выведенных из эксплуатации электростанций, чтобы помочь Украине отремонтировать и восстановить электроэнергетический сектор, пострадавший от российских атак.

Война •   •  7396 просмотра
Западные партнеры продолжают оказывать помощь электроэнергетике Украины

На ВОТ Луганщины школьников принудительно водят смотреть пропагандистскую экспозицию вторжения ВС РФ - ОВА

В оккупированных городах Луганской области школьникам навязывают пропагандистскую выставку, которая изображает искаженную реальность о российском вторжении в Украину.

Общество •   •  9437 просмотра
На ВОТ Луганщины школьников принудительно водят смотреть пропагандистскую экспозицию вторжения ВС РФ - ОВА

По Донецкой области россияне нанесли 2360 ударов за сутки, есть травмированные

россияне совершили 2360 обстрелов в Донецкой области, повредив 17 жилых домов и ранив 2 гражданских лиц, 1 человек погиб в Красногоровке ранее.

Война •   •  8703 просмотра
По Донецкой области россияне нанесли 2360 ударов за сутки, есть травмированные

В Украине до сих пор есть чиновники, которые ведут диверсионную политику, в частности в налоговой - эксперт

В Украине до сих пор есть чиновники, которые ведут диверсионную политику, в частности в налоговой, отмечает эксперт.

политика •   •  33591 просмотра
Эксклюзив
В Украине до сих пор есть чиновники, которые ведут диверсионную политику, в частности в налоговой - эксперт

Меньше трех детей - плати: в ВР предлагают ввести "налог на бездетность"

Верховная Рада предлагает ввести "налог на бездетность" для украинцев в возрасте от 21 до 58 лет, которые имеют менее трех детей, с целью улучшения демографической ситуации и поддержки семей с детьми.

Общество •   •  10921 просмотра
Меньше трех детей - плати: в ВР предлагают ввести "налог на бездетность"

Расчеты новых тарифов на электроэнергию осуществляются, но конкретной цены - нет

Существующий тариф на электроэнергию будет действовать до конца месяца. Новые тарифы рассчитываются с учетом платежеспособности населения и подготовки к отопительному сезону.

Экономика •   •  9746 просмотра
Расчеты новых тарифов на электроэнергию осуществляются, но конкретной цены - нет