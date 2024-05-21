"Битва за Волчанск": десантники показали боевую работу на Харьковском направлении

Украинские десантники успешно отрабатывают по врагу в боях на Харьковском направлении, недавно уничтожив около двух рот личного состава противника, сообщили в Десанто-штурмовых войсках ВСУ во вторник, пишет УНН.

Детали

"Битва за Волчанск. На Харьковском направлении десантники 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады успешно уничтожают силы противника", - указали в ДШВ ВСУ, показав эксклюзивные кадры в видео.

Как сообщается, "за последнее время, черновицкие десантники уничтожили уже около двух рот личного состава противника". "Врага на этом направлении очень много, и они быстро заканчиваются", - отметили в ДШВ.

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