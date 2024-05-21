Еще плюс 1380 оккупантов и 15 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
ukrainaУкраина
Эксклюзив
Дело НАБУ против Сольского начало трещать по швам: АТОшники опровергали версию детективов
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Дело НАБУ против Сольского начало трещать по швам: АТОшники опровергали версию детективов

Гибель президента Ирана: кем был Раиси и что известно о его преемнике
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Гибель президента Ирана: кем был Раиси и что известно о его преемнике

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Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 20 – 26 мая
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Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 20 – 26 мая

Эксклюзив
Во Львове пока только один ЦПАУ готов принимать военнообязанных для обновления данных
18 мая 2024, 07:23  •  196716 просмотра

Во Львове пока только один ЦПАУ готов принимать военнообязанных для обновления данных

Эксклюзив
В Киеве ЦПАУ с сегодняшнего дня готовы принимать военнообязанных для обновления данных
18 мая 2024, 06:49  •  182480 просмотра

В Киеве ЦПАУ с сегодняшнего дня готовы принимать военнообязанных для обновления данных

Эксклюзив
В Ассоциации международных автоперевозчиков заявляют, что работники ТЦК сделали все возможное, чтобы водители боялись ехать в рейсы
17 мая 2024, 13:36  •  191208 просмотра

В Ассоциации международных автоперевозчиков заявляют, что работники ТЦК сделали все возможное, чтобы водители боялись ехать в рейсы

Эксклюзив
Советник главы Киевской ОВА прокомментировала обвинения в свой адрес относительно работы на "российскую" компанию
17 мая 2024, 13:00  •  162869 просмотра

Советник главы Киевской ОВА прокомментировала обвинения в свой адрес относительно работы на "российскую" компанию

Эксклюзив
НАБУ планирует арестовывать земли участников АТО - в Раде назвали это аморальным
17 мая 2024, 12:00  •  121300 просмотра

НАБУ планирует арестовывать земли участников АТО - в Раде назвали это аморальным

Эксклюзив
Мажор налоговой службы стал жертвой олигархической игры - правозащитник о деле против и.о. замглавы ГНС Сокура
17 мая 2024, 07:27  •  125451 просмотра

Мажор налоговой службы стал жертвой олигархической игры - правозащитник о деле против и.о. замглавы ГНС Сокура

Обновление военно-учетных данных через Центры предоставления административных услуг: готовы ли ЦПАУ
16 мая 2024, 12:20  •  135626 просмотра

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15 мая 2024, 10:00  •  383444 просмотра

Еще плюс 1380 оккупантов и 15 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага

С начала вторжения в Украину российские войска потеряли примерно 495 070 человек личного состава и 7605 танков.

Война •   •  18002 просмотра
Еще плюс 1380 оккупантов и 15 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага

Помощник Трампа признался, что украл у него $60 тысяч

Майкл Коэн, бывший политический помощник Дональда Трампа, признался в краже $60 000 у Trump Organization, конгломерата недвижимости, принадлежащего Трампу, потому что он чувствовал себя обманутым относительно размера своего бонуса в 2016 году.

политика •   •  20188 просмотра
Помощник Трампа признался, что украл у него $60 тысяч

Оккупанты утром ударили по Харькову, есть пострадавший

Во вторник утром российские оккупанты нанесли удар по объекту транспортной инфраструктуры в Харькове, в результате чего по меньшей мере один человек получил ранения.

Общество •   •  18746 просмотра
Оккупанты утром ударили по Харькову, есть пострадавший

Россия концентрирует силы на Сумском направлении - ISW

Россия концентрирует силы на Сумском направлении, чтобы отвлечь украинские войска от других направлений и консолидироваться у границ, говорится в отчете Института исследования войны.

Война •   •  19472 просмотра
Россия концентрирует силы на Сумском направлении - ISW

Германия соглашается с планом США использовать замороженные российские активы для финансирования Украины

Германия соглашается поддержать план США по использованию замороженных российских активов, преимущественно в Европе, для оказания помощи Украине в размере 50 миллиардов долларов.

Война •   •  20871 просмотра
Германия соглашается с планом США использовать замороженные российские активы для финансирования Украины

Франция "поддержала МУС" по ордерам против лидеров Израиля и ХАМАС

Франция поддерживает запрос прокурора Международного уголовного суда на выдачу ордеров на арест израильских лидеров, включая премьер-министра Биньямина Нетаньяху, и палестинского исламистского движения ХАМАС, осуждая при этом антисемитские убийства, совершенные ХАМАС, и призывая к долгосрочному политическому решению для восстановления мира.

политика •   •  18841 просмотра
Франция "поддержала МУС" по ордерам против лидеров Израиля и ХАМАС

США и Саудовская Аравия близки к соглашению по оборонному пакту

США и Саудовская Аравия близки к завершению двустороннего оборонного соглашения, которое предусматривает американские гарантии защиты Саудовской Аравии, доступ Саудовской Аравии к передовым американским вооружениям, таким как самолеты F-35, в обмен на прекращение закупок китайского оружия, а также обмен новыми технологиями, включая искусственный интеллект.

Война •   •  18314 просмотра
США и Саудовская Аравия близки к соглашению по оборонному пакту

Боррель прокомментировал решение прокурора МУС об ордере на арест Нетаньяху

Прокурор МУС запросил ордер на арест премьер-министра Израиля Нетаньяху, а представитель ЕС Жозеп Боррель отметил мандат МУС на преследование серьезных международных преступлений, заявив, что страны, ратифицировавшие Римский статут, должны выполнять решения МУС.

политика •   •  17189 просмотра
Боррель прокомментировал решение прокурора МУС об ордере на арест Нетаньяху

21 мая: Международный день чая, Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и развития

Сегодня, 21 мая, поклонники чайных традиций, а также просто любители этого тонизирующего напитка во многих странах мира могут присоединиться к Международному дню чая. Считается, что чай начали культивировать тысячи лет назад на востоке Индии, севере Мьянмы и юго-западе Китая.

УНН Lite •   •  70355 просмотра
21 мая: Международный день чая, Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и развития

Великобритания не поддерживает решение прокурора МУС по ордеру на арест Нетаньяху

Министерство иностранных дел Великобритании не поддерживает решение прокурора МУС о выдаче ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, заявляя, что расследование израильско-палестинского конфликта не подпадает под юрисдикцию МУС, поскольку Израиль не является участником Римского статута.

политика •   •  17071 просмотра
Великобритания не поддерживает решение прокурора МУС по ордеру на арест Нетаньяху