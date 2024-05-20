На фронте с начала суток произошло 95 боевых столкновений - Генштаб

С начала суток на передовой произошло 95 боевых столкновений, противник нанес пять ракетных (с применением шести ракет), 39 авиационных ударов (сбросил 40 КАБов) и 309 ударов дронами-камикадзе, также совершил 2910 обстрелов позиций наших войск с использованием различных типов вооружения. Об этом сообщил Генштаб в вечерней сводке по состоянию на 22.30 часов 20 мая, передает УНН.

Детали

На Харьковском направлении количество боестолкновений по сравнению с прошлыми сутками снизилось почти в два раза. Сегодня враг совершил пять попыток прорвать оборону наших войск в районах Старицы, Липцов и Волчанска. Бои еще продолжаются в трех локациях. Ситуация контролируется. Наши воины в отдельных районах провели ряд штурмовых действий, продолжаются мероприятия по усилению устойчивости обороны. Сегодня на Харьковском направлении захватчики уже потеряли 26 человек убитыми и ранеными и 15 единиц вооружения и военной техники.

На Купянском направлении количество попыток оккупантов идти вперед увеличилось до 13. Бои продолжаются в районах сел Синьковка и Стельмаховка. В ходе боев потерь позиций и территорий не допущено.

На Северском направлении отбито три атаки захватчиков. Продолжается еще один бой в районе Белогоровки.

На Краматорском направлении количество боестолкновений составляет 13. Одно еще продолжается возле Андреевки. Ситуация напряженная, но контролируемая. Враг несет потери - 190 человек безвозвратно и санитарными и 12 единиц военной техники. Также, взлетели в воздух три склада: два с боеприпасами и один - с горюче-смазочными материалами.

На Покровском направлении с начала суток отражено 25 наступательных и штурмовых действий врага. Еще семь боестолкновений продолжаются. Наши войска принимают меры по удержанию определенных рубежей и проводят перегруппировку на отдельных участках. Общие потери противника уточняются, но уже известно о почти четырех сотнях ликвидированных и раненых оккупантов с начала текущих суток. Силами обороны принимаются меры для стабилизации обстановки.

На Кураховском направлении ситуация остается напряженной. Силы обороны отбили восемь вражеских атак. Три боестолкновения еще продолжаются. В районе Нетайлово ситуация характеризуется высокой активностью врага. На других участках наши подразделения провели спланированные мероприятия на определенных командованием участках линии боевого соприкосновения.

На Времовском направлении четыре попытки противника продвинуться в направлении Старомайорского потерпели неудачу.

На Приднепровском направлении оккупанты продолжают попытки вытеснить наших воинов с плацдармов на левобережье Днепра. Враг провел четыре атаки на направлении Алешковские пески - Крынки. В ходе боев потерь позиций не допущено.

На остальных направлениях ситуация на данный момент без особых изменений.

На Лиманском, Торецком, Гуляйпольском и Ореховском направлениях оккупанты сегодня активных наступательных действий не проводили.

Силы обороны наносят эффективное огневое поражение с целью перехвата инициативы на поле боя и истощения наступательного потенциала врага. Так, силами ракетных войск и артиллерии поражены пункт управления, средство ПВО, артиллерийская система, склад боеприпасов и три других важных объекта врага.

Войска рф активно наступают на четырех направлениях, кое-где работает авиация - Генштаб