На фронте с начала суток произошло 95 боевых столкновений - Генштаб

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Гибель президента Ирана: кем был Раиси и что известно о его преемнике
  •  120320 просмотра

Гибель президента Ирана: кем был Раиси и что известно о его преемнике

Эксклюзив
Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 20 – 26 мая
  •  113941 просмотра

Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 20 – 26 мая

Эксклюзив
Во Львове пока только один ЦПАУ готов принимать военнообязанных для обновления данных
18 мая 2024, 07:23  •  185281 просмотра

Во Львове пока только один ЦПАУ готов принимать военнообязанных для обновления данных

Эксклюзив
В Киеве ЦПАУ с сегодняшнего дня готовы принимать военнообязанных для обновления данных
18 мая 2024, 06:49  •  175567 просмотра

В Киеве ЦПАУ с сегодняшнего дня готовы принимать военнообязанных для обновления данных

Эксклюзив
В Ассоциации международных автоперевозчиков заявляют, что работники ТЦК сделали все возможное, чтобы водители боялись ехать в рейсы
17 мая 2024, 13:36  •  190523 просмотра

В Ассоциации международных автоперевозчиков заявляют, что работники ТЦК сделали все возможное, чтобы водители боялись ехать в рейсы

Эксклюзив
Советник главы Киевской ОВА прокомментировала обвинения в свой адрес относительно работы на "российскую" компанию
17 мая 2024, 13:00  •  162462 просмотра

Советник главы Киевской ОВА прокомментировала обвинения в свой адрес относительно работы на "российскую" компанию

Эксклюзив
НАБУ планирует арестовывать земли участников АТО - в Раде назвали это аморальным
17 мая 2024, 12:00  •  121139 просмотра

НАБУ планирует арестовывать земли участников АТО - в Раде назвали это аморальным

Эксклюзив
Мажор налоговой службы стал жертвой олигархической игры - правозащитник о деле против и.о. замглавы ГНС Сокура
17 мая 2024, 07:27  •  125380 просмотра

Мажор налоговой службы стал жертвой олигархической игры - правозащитник о деле против и.о. замглавы ГНС Сокура

Обновление военно-учетных данных через Центры предоставления административных услуг: готовы ли ЦПАУ
16 мая 2024, 12:20  •  135571 просмотра

Обновление военно-учетных данных через Центры предоставления административных услуг: готовы ли ЦПАУ

Нынешние ограничения электроэнергии могут продлиться до августа - советник премьера
16 мая 2024, 10:49  •  125701 просмотра

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Дело Укрзализныци: ВАКС обнаружил пробелы в привлечении нардепа Дубневича к уголовной ответственности

15 мая 2024, 10:00  •  367532 просмотра

На фронте с начала суток произошло 95 боевых столкновений - Генштаб

С начала суток на фронте произошло 95 боевых столкновений, во время которых противник совершил 5 ракетных обстрелов, 39 авиаударов, 309 камикадзе, а также 2910 обстрелов украинских позиций из различных видов оружия.

Война •   •  4362 просмотра
На фронте с начала суток произошло 95 боевых столкновений - Генштаб

Нетаньяху назвал "моральным оскорблением" запрос прокурора МУС о выдаче ордера на свой арест

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху осудил решение прокурора МУС запросить ордера на арест его самого и других лиц как возмутительное моральное надругательство исторического масштаба, которое принесет вечный позор международному суду.

политика •   •  6875 просмотра
Нетаньяху назвал "моральным оскорблением" запрос прокурора МУС о выдаче ордера на свой арест

Оккупанты обстреляли 14 общин Сумской области из различного вооружения

Российские военные обстреляли 14 населенных пунктов Сумской области из различных видов оружия, включая минометы, артиллерию, гранатометы и беспилотники, что привело к 243 взрывам.

Война •   •  6752 просмотра
Оккупанты обстреляли 14 общин Сумской области из различного вооружения

Нидерланды поставят Украине партию боевых машин пехоты YPR-765

Нидерланды поставят Украине очередную партию боевых машин пехоты YPR-765 с дистанционно управляемыми боевыми станциями по просьбе президента Зеленского.

Война •   •  9349 просмотра
Нидерланды поставят Украине партию боевых машин пехоты YPR-765

Крым использует ресурсы водохранилищ для наполнения Северо-Крымского канала

Из-за засушливой весны российские власти в Крыму вынуждены использовать ресурсы Белогорского и Тайганского водохранилищ для наполнения Северо-Крымского канала, что свидетельствует об острой проблеме нехватки воды раньше, чем ожидалось.

Общество •   •  11106 просмотра
Крым использует ресурсы водохранилищ для наполнения Северо-Крымского канала

Уже фактически подготовлены: Зеленский анонсировал новые соглашения по безопасности с государствами Европы

По словам Президента Зеленского, подготовлено несколько новых соглашений по безопасности между Украиной и европейскими странами, и еще ряд соглашений с партнерами находится на стадии доработки.

Война •   •  12944 просмотра
Уже фактически подготовлены: Зеленский анонсировал новые соглашения по безопасности с государствами Европы

После российских атак на энергоинфраструктуру: США передали Харьковщине более сотни генераторов

Соединенные Штаты предоставили 107 генераторов больницам и школам в 5 населенных пунктах Харьковской области, чтобы помочь им работать во время перебоев с электроснабжением, вызванных постоянными ракетными обстрелами энергетической инфраструктуры со стороны России.

Общество •   •  12237 просмотра
После российских атак на энергоинфраструктуру: США передали Харьковщине более сотни генераторов

Всюду сохраняем контроль: Зеленский обсудил с Сырским ситуацию на Харьковщине и донецких направлениях

Президент Зеленский обсудил ситуацию в Харьковской и Донецкой областях с военным командующим, заявив, что Украина везде сохраняет контроль, несмотря на использование Россией управляемых авиабомб, и отметил необходимость дополнительных систем противовоздушной обороны и новых боевых самолетов.

Война •   •  13958 просмотра
Всюду сохраняем контроль: Зеленский обсудил с Сырским ситуацию на Харьковщине и донецких направлениях

Танки Leopard, боеприпасы и ракеты для ПВО: в Испании готовят новый пакет помощи Украине

Испания готовит новый пакет военной помощи для Украины, включающий очередную партию танков Leopard, боеприпасы, зенитные ракеты для систем Patriot, системы противодействия беспилотникам и оптико-электронные системы наблюдения.

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Танки Leopard, боеприпасы и ракеты для ПВО: в Испании готовят новый пакет помощи Украине

Украина объявила, что примет участие в Олимпиаде-2024

Украина примет участие в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже, продемонстрировав свою волю и силу духа, несмотря на вызовы, связанные с российским вторжением, включая потерю более 450 спортсменов и разрушение спортивных объектов.

Война •   •  12051 просмотра
Украина объявила, что примет участие в Олимпиаде-2024