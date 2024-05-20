Войска рф активно наступают на четырех направлениях, кое-где работает авиация - Генштаб

Оккупационные войска рф концентрируют усилия на Покровском направлении и продолжают активные наступательные действия сразу на нескольких направлениях. Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ, передает УНН.

Детали

Отмечается, что на Краматорском и Покровском направлениях с высокой интенсивностью действует вражеская авиация - в сумме оккупанты сбросили 15 КАБов, также применили около трех десятков неуправляемых авиационных ракет.

На Харьковском направлении количество сегодняшних боевых столкновений возросло до четырех. За эти сутки враг дважды атаковал вблизи Волчанска, и по одному разу - в направлениях сел Старица и Липцы. Ситуация контролируемая - заявили в Генштабе.

На Купянском направлении сейчас идут три боевых столкновения, в районах Стельмаховки и Синьковки. Всего за эти сутки враг уже 11 раз пытался прорвать здесь нашу оборону.

На Северском направлении без изменений.

На Краматорском направлении во второй половине дня враг активизировался возле Часового Яра, провел три атаки. Также сейчас идет бой неподалеку Андреевки. Ситуация контролируемая. Оккупанты нанесли еще один авиаудар, на этот раз - по району Дружбы.

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На Покровском направлении противник продолжает концентрировать усилия - - уже совершил 32 попытки продвинуться вперед. 24 атаки отбиты, восемь - продолжаются. Еще пять авиаударов захватчики нанесли по районам Новоалександровки, Воздвиженки, Уманского, Карловки и Елизаветовки.

Наши воины жестко отвечают врагу. Сегодня в результате действий украинских подразделений захватчики уже потеряли на этом направлении 366 человек убитыми и ранеными. Также повреждены и уничтожены 22 единицы вражеской военной техники, среди которой - шесть танков.

Кураховское направление - 11 вражеских атак, три из которых продолжаются. Ситуация контролируемая.

На других направлениях, как заявили в Генштабе, без особых изменений.

Благодаря гибкости системы нашей обороны украинские воины уверенно держат позиции. Подразделения Сил обороны держат под огневым контролем действия врага, выполняют маневр, при благоприятных условиях осуществляют штурмовые действия для вытеснения вражеских войск с занятых рубежей - подытожили в Генеральном штабе ВСУ.

Напомним

Председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов рассказал, что сейчас идет работа украинских военных по Волчанску, где они пытаются отбить ту территорию, которую сейчас контролируют оккупационные войска.