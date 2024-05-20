За неделю "Армия дронов" уничтожила более сотни оккупантов и 25 российских танков

В течение прошлой недели, с 12 по 20 мая, ударные подразделения, которые обеспечиваются "Армией дронов" уничтожили более сотни оккупантов и почти вдвое больше опорных пунктов войск рф. Об этом рассказал министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает УНН.

Детали

Дроны стали неотъемлемой частью современной войны, это уже ее критический элемент. Беспилотники уничтожают врагов с минимальными рисками для наших защитников и защитниц. Технологий на фронте должно быть больше - и будет - заявил Федоров.

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Согласно статистике "Армии дронов" на прошлой неделе было уничтожено

25 танков

62 пушки

35 единиц радиотехнического оборудования

117 оккупантов

36 боевых бронированных машин

1 единица ППО

192 опорных пункта

14 САУ

105 грузовиков/ единиц спецтранспорта

10 складов с БК/топливом

4 единицы РСЗО

Дополнение

Отмечается, что в отчет вошли данные роты НГУ, подразделения СБУ, 15 рот ВСУ и 1 подразделения Госспецсвязи. Все подразделения предоставили видеоподтверждение ликвидации целей.

Напомним

В Генштабе заявили, что за сутки украинские войска поразили два района сосредоточения личного состава российских оккупантов, четыре пункта управления, три артсистемы и зенитно-ракетный комплекс врага.