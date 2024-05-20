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За неделю "Армия дронов" уничтожила более сотни оккупантов и 25 российских танков
За прошедшую неделю "Армия беспилотников" уничтожила более 100 оккупантов, почти 200 опорных пунктов и различную военную технику российских войск, включая танки, бронемашины и артиллерийские системы.
Представители ТЦК могут вручать повестки круглосуточно: что известно
Согласно постановлению Кабинета министров Украины, представители ТЦК могут круглосуточно вручать повестки резервистам и военнообязанным в различных местах, включая места проживания, работы, общественные места и контрольно-пропускные пункты.
Эколог рассказал, как меняется дно бывшего Каховского водохранилища
На 150 тыс. гектарах высохшего грунта бывшего Каховского водохранилища в Днепропетровской области после того, как российские войска взорвали плотину, образовался густой лес из вербы.
Минобороны утвердило новую политику о человеческом капитале в Силах обороны
Министерство обороны Украины утвердило новую политику по привлечению и удержанию человеческого капитала в Силах обороны.
Генштаб: на Харьковском направлении продолжаются бои возле Старицы и Волчанска, на Купянском - оккупанты пытаются продвинуться вперед
По данным Генштаба, всего на это время оккупанты осуществили 58 попыток вытеснить наших воинов с занимаемых позиций. Еще продолжаются боевые столкновения на 17 участках.
Уже до конца июня: в приложение "Резерв+" планируют добавить электронные направления на ВВК
До конца июня Министерство обороны планирует перевести взаимодействие с военно-врачебными комиссиями в цифровой формат, что позволит получать направления через приложение без посещения комиссий.
Новый чип M4 сразу получат не все устройства Apple: что известно
Mac Studio и Mac Pro не получат чип Apple M4 до середины 2025 года, продолжая работать на поколении M2 этого года, тогда как другие Mac, кроме MacBook Air, перейдут на M4 до 2025 года.
Тестовый режим онлайн-кабинета перевозчика: какие функции доступны
Министерство восстановления призывает международных пассажирских перевозчиков присоединиться к тестированию онлайн-кабинета для открытия маршрутов за границу, который имеет целью заменить бумажную процедуру на цифровую и предоставляет различные функции, такие как автоматический обмен данными, построение маршрутов и упрощенная подача документов.
Почти сотня тюленей на одном острове: украинские полярники показали "нашествие" морских котиков
На фоне сезонной миграции украинские полярники на станции "Академик Вернадский" заявили о целом "нашествии" морских котиков. Только на одном острове ученые насчитали более 80 тюленей.
"Брак" за 5000 долларов для выезда за границу: на Львовщине сообщили о подозрении женщине с инвалидностью
Женщина с инвалидностью организовала нелегальное пересечение границы для своего фиктивного мужа за 5000 долларов во Львовской области.