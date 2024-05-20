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За тиждень "Армія дронів" знищила більше сотні окупантів і 25 російських танків

За тиждень "Армія дронів" знищила більше сотні окупантів і 25 російських танків

Київ • УНН

 • 22318 перегляди

За минулий тиждень "Армія безпілотників" знищила понад 100 окупантів, майже 200 опорних пунктів та різну військову техніку російських військ, включаючи танки, бронемашини та артилерійські системи.

Протягом минулого тижня, з 12 по 20 травня, ударні підрозділи, які забезпечуються "Армією дронів" знищили більше сотні окупантів та майже вдвічі більше опорних пунктів військ рф. Про це розповів міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає УНН.

Деталі 

Дрони стали невід’ємною частиною сучасної війни, це вже її критичний елемент. Безпілотники знищують ворогів із мінімальними ризиками для наших захисників і захисниць. Технологій на фронті має бути більше — і буде

- заявив Федоров. 

Знищений танк та БТР: прикордонники показали, як зупинили штурм окупантів на Бахмутському напрямку 15.05.24, 16:43 • 15343 перегляди

Згідно зі статистикою "Армії дронів" минулого тижня було знищено 

  • 25 танків
  • 62 гармати
  • 35 одиниць радіотехнічного обладнання
  • 117 окупантів
  • 36 бойових броньованих машин
  • 1 одиниця ППО
  • 192 опорні пункти 
  • 14 САУ
  • 105 вантажівок/ одиниць спецтранспорту
  • 10 складів з БК/паливом
  • 4 одиниці РСЗВ 
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Доповнення

Зазначається, що до звіту увійшли дані роти НГУ, підрозділу СБУ, 15 рот ЗСУ і 1 підрозділу Держспецзв'язку. Всі підрозділи надали відеопідтвердження ліквідації цілей.

Нагадаємо

У Генштабі заявили, що за добу українські війська уразили два райони зосередження особового складу російських окупантів, чотири пункти управління, три артсистеми і зенітно-ракетний комплекс ворога.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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