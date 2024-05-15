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Знищений танк та БТР: прикордонники показали, як зупинили штурм окупантів на Бахмутському напрямку

Знищений танк та БТР: прикордонники показали, як зупинили штурм окупантів на Бахмутському напрямку

Київ • УНН

 • 15343 перегляди

Прикордонники з бригади "Помста" відбили наступ росіян на Бахмутському напрямку, знищивши ворожу колону з танками, бронетехнікою та піхотою.

Прикордонники з бригади "Помста" відбили наступ окупантів на Бахмутському напрямку. Бійці знищили ворожу колону та декілька одиниць російської техніки. Про це пише УНН з посиланням на пресслужбу ДПСУ.

Деталі 

Прикордонники зірвали наступ росіян на Бахмутському напрямку. На світанку ворог намагався штурмувати позиції прикордонників бригади "Помста" за допомогою двох танків та пʼятьох БТР. Ворожу колону зупинили, знищили танк-64, бтр-82 та близько 10 осіб російської піхоти

- розповіли прикордонники. 

В ДПСУ додали, що рештку окупантів добили нічні бомбери та артилерія. Зрештою залишки російських штурмовиків втекли з поля бою.

На опублікованому відео видно, як по військах окупантів працює українська артилерія та дрони-камікадзе. 

Нагадаємо

Речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин заявив, що російські окупанти зосереджують зусилля на прориві української оборони на захід від Бахмута, але їм поки що не вдалося перетнути канал Сіверський Донець-Донбас.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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