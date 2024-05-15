Знищений танк та БТР: прикордонники показали, як зупинили штурм окупантів на Бахмутському напрямку
Київ • УНН
Прикордонники з бригади "Помста" відбили наступ росіян на Бахмутському напрямку, знищивши ворожу колону з танками, бронетехнікою та піхотою.
Прикордонники з бригади "Помста" відбили наступ окупантів на Бахмутському напрямку. Бійці знищили ворожу колону та декілька одиниць російської техніки. Про це пише УНН з посиланням на пресслужбу ДПСУ.
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Прикордонники зірвали наступ росіян на Бахмутському напрямку. На світанку ворог намагався штурмувати позиції прикордонників бригади "Помста" за допомогою двох танків та пʼятьох БТР. Ворожу колону зупинили, знищили танк-64, бтр-82 та близько 10 осіб російської піхоти
В ДПСУ додали, що рештку окупантів добили нічні бомбери та артилерія. Зрештою залишки російських штурмовиків втекли з поля бою.
На опублікованому відео видно, як по військах окупантів працює українська артилерія та дрони-камікадзе.
Нагадаємо
Речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин заявив, що російські окупанти зосереджують зусилля на прориві української оборони на захід від Бахмута, але їм поки що не вдалося перетнути канал Сіверський Донець-Донбас.