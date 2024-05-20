Сили оборони за добу уразили 4 чотири пункти управління та ЗРК окупантів
Київ • УНН
За минулу добу українські війська уразили два райони зосередження особового складу російських окупантів, чотири пункти управління, три артсистеми і зенітно-ракетний комплекс ворога.
Українські війська протягом минулої доби уразили два райони зосередження особового складу російських окупантів, чотири пункти управління, три артсистеми і зенітно-ракетний комплекс ворога. Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ, опублікованому у понеділок, 20 травня, передає УНН.
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Як розповіли в Генштабі, протягом минулої доби відбулося 140 бойових зіткнень, противник завдав п’ять ракетних ударів із застосуванням шести ракет, під час 55 авіаційних ударів скинув 79 КАБів, задіяв для ударів 1066 дронів-камікадзе, із них 82 БпЛА типу "Shahed" та "Ланцет".
Загарбники 4056 разів обстріляли позиції українських військ та мирні населені пункти із різних видів озброєння, із них 118 обстрілів відбулося з реактивних систем залпового вогню.
За добу, що минула, повітряні сили та ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили два райони зосередження особового складу, чотири пункти управління, три артсистеми і зенітно-ракетний комплекс
Загалом, минулої доби загальні втрати російських загарбників склали близько 1400 осіб. Також ворог втратив 14 танків, 35 бойових броньованих машин, 50 артилерійських систем, дві РСЗВ, чотири засоби ППО, 81 БпЛА оперативно-тактичного рівня, ракету, один корабель, 60 автомобілів та дві одиниці спеціальної техніки.
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