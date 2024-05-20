Силы обороны за сутки поразили 4 четыре пункта управления и ЗРК оккупантов

Украинские войска за прошедшие сутки поразили два района сосредоточения личного состава российских оккупантов, четыре пункта управления, три артсистемы и зенитно-ракетный комплекс врага. Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ, опубликованной в понедельник, 20 мая, передает УНН.

Детали

Как рассказали в Генштабе, за прошедшие сутки произошло 140 боевых столкновений, противник нанес пять ракетных ударов с применением шести ракет, во время 55 авиационных ударов сбросил 79 КАБов, задействовал для ударов 1066 дронов-камикадзе, из них 82 БпЛА типа "Shahed" и "Ланцет".

Захватчики 4056 раз обстреляли позиции украинских войск и мирные населенные пункты из различных видов вооружения, из них 118 обстрелов произошло из реактивных систем залпового огня.

За прошедшие сутки воздушные силы и ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили два района сосредоточения личного состава, четыре пункта управления, три артсистемы и зенитно-ракетный комплекс - говорится в сообщении Генштаба.

В общем, за прошедшие сутки общие потери российских захватчиков составили около 1400 человек. Также враг потерял 14 танков, 35 боевых бронированных машин, 50 артиллерийских систем, две РСЗО, четыре средства ПВО, 81 БпЛА оперативно-тактического уровня, ракету, один корабль, 60 автомобилей и две единицы специальной техники.

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