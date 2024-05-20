Генштаб: ситуация на фронте обострена, на Харьковском направлении идут бои в направлении села Старица

По состоянию на 10.30 20 мая с начала суток ситуация на фронте обостренная, российские захватчики совершили 533 обстрела позиций украинских войск, применили более 50 дронов-камикадзе. Сейчас на Харьковском направлении Силы обороны отражают атаку противника в направлении села Старица, ситуация контролируется. Об этом говорится в сводке Генштаба, передает УНН.

Детали

Как рассказали в Генштабе, силы обороны продолжают сосредотачивать основные усилия на отпоре оккупантам.

"С начала суток ситуация на фронте обострена, российские захватчики совершили 533 обстрела позиций наших войск, применили более 50 дронов-камикадзе. В настоящее время произошло более 30 боевых столкновений, по одному ракетному и авиаудару", - говорится в сообщении Генштаба.

На Харьковском направлении Силы обороны отражают атаку противника в направлении села Старица. Ситуация контролируемая, указали в Генштабе. Кроме того, подразделения ВСУ осуществили мероприятия по усилению оборонительных рубежей и позиций в определенных районах.

По уточненным данным, за минувшие сутки общие потери захватчиков на этом направлении составили 261 человека и 40 единиц вооружения и военной техники. Украинские воины уничтожили один танк, артсистему, восемь единиц автомобильной и спецтехники и 13 БпЛА. Кроме того, повреждены два танка, одна боевая бронированная машина, восемь артиллерийских систем и шесть автомобилей.

На Купянском направлении наши защитники успешно отбили атаку врага в направлении Синьковки. В свою очередь, в отдельных районах украинские воины проводят штурмовые действия. Ситуация контролируется.

На Северском направлении количество вражеских атак по сравнению с прошлыми сутками несколько снизилось. В настоящее время продолжаются два боевых столкновения. Захватчики пытаются вытеснить украинские подразделения в районе Роздоловки, что в Донецкой области.

За прошедшие сутки оккупанты заплатили большую цену за свою активность, потеряв 99 человек ранеными и погибшими и 21 единицу вооружения и военной техники. В частности, уничтожено два танка, восемь боевых бронированных машин и зенитно-ракетный комплекс - указали в Гешнтабе.

На Краматорском направлении сегодня уже отбиты две попытки врага идти вперед в районах Ивановского и Андреевки. Продолжаются еще два боестолкновения неподалеку Клищеевки. Противник успеха не имеет. Ситуация контролируемая. добавили в Генштабе.

На Покровском направлении сейчас ситуация напряженная. С начала суток враг 12 раз атаковал позиции наших войск. Боевые действия продолжаются в районах Евгеновки, Лозовой, Сокола, Новопокровского и Новоселовки Первой. Напряженная ситуация юго-западнее Очеретино. Принимаются меры для стабилизации обстановки.

Сегодня уже подтверждены потери врага на Покровском направлении в количестве 45 военнослужащих и пяти боевых бронированных машин.

Более 10,5 тыс. человек эвакуированы в Харьковской области на фоне усиления вражеских обстрелов

По уточненным данным, за прошедшие сутки здесь захватчики в целом потеряли 350 человек безвозвратно и ранеными, а также 20 единиц военной техники.

На Кураховском направлении продолжаются три атаки противника возле Красногоровки и Новомихайловки. Ситуация контролируется. А два вражеских штурма уже успешно отбиты в районах Водяного и Красногоровки.

На Времовском направлении оккупанты в эти сутки уже совершили две попытки продвинуться вперед у Старомайорского. Одна - отбита, еще один бой продолжается. Потерь позиций не допущено, заверили в Генштабе.

На Приднепровском направлении продолжается боестолкновение возле Крынок. Еще одну атаку сегодня наши защитники уже отбили. Противник успеха не имел.