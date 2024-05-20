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Генштаб: ситуація на фронті загострена, на Харківському напрямку йдуть бої у напрямку села Стариця

Генштаб: ситуація на фронті загострена, на Харківському напрямку йдуть бої у напрямку села Стариця

Київ • УНН

 • 37814 перегляди

Ситуація на фронті залишається напруженою, тривають бої на Харківському напрямку в напрямку села Стариця. З початку доби російські окупанти здійснили 533 обстріли та застосували понад 50 безпілотників-камікадзе, але українські війська відбивають атаки та тримають ситуацію під контролем.

Станом на 10.30 20 травня з початку доби ситуація на фронті загострена, російські загарбники здійснили 533 обстріли позицій українських військ, застосували понад 50 дронів-камікадзе. Наразі на Харківському напрямку Сили оборони відбивають атаку противника у напрямку села Стариця, ситуація контрольована. Про це йдеться у зведенні Генштабу, передає УНН

Деталі 

Як розповіли у Генштабі, сили оборони продовжують зосереджувати основні зусилля на відсічі окупантам. 

"З початку доби ситуація на фронті загострена, російські загарбники здійснили 533 обстріли позицій наших військ, застосували понад 50 дронів-камікадзе. На цей час відбулося понад 30 бойових зіткнень, по одному ракетному та авіаудару", - йдеться у повідомленні Генштабу. 

На Харківському напрямку Сили оборони відбивають атаку противника у напрямку села Стариця. Ситуація контрольована, вказали у Генштабі. Окрім того, підрозділи ЗСУ здійснили заходи з посилення оборонних рубежів та позицій у визначених районах.

За уточненими даними, за минулу добу загальні втрати загарбників на цьому напрямку склали 261 особу та 40 одиниць озброєння та військової техніки. Українські воїни знищили один танк, артсистему, вісім одиниць автомобільної та спецтехніки та 13 БпЛА. Крім того, пошкоджено два танки, одну бойову броньовану машину, вісім артилерійських систем та шість автомобілів.

На Куп’янському напрямку наші захисники успішно відбили атаку ворога в напрямку Синьківки. В свою чергу, в окремих районах українські воїни проводять штурмові дії. Ситуація контрольована.

На Сіверському напрямку кількість ворожих атак в порівнянні з минулою добою дещо знизилась. На цей час тривають два бойових зіткнення. Загарбники намагаються витіснити українські підрозділи в районі Роздолівки, що на Донеччині. 

Минулої доби окупанти сплатили велику ціну за свою  активність, втративши 99 осіб пораненими і загиблими та 21 одиницю озброєння і військової техніки. Зокрема, знищено два танки, вісім бойових броньованих машин та зенітно-ракетний комплекс

- вказали у Гешнтабі. 

На Краматорському напрямку сьогодні вже відбито дві спроби ворога йти вперед у районах Іванівського та Андріївки. Тривають ще два боєзіткнення неподалік Кліщіївки. Противник успіху не має. Ситуація контрольована. додалу в Генштабі. 

На Покровському напрямку  наразі ситуація напружена. З початку доби ворог 12 разів атакував позиції наших військ. Бойові дії тривають в районах Євгенівки, Лозової, Сокола, Новопокровського та Новоселівки Першої. Напружена ситуація південно західніше Очеретиного. Вживаються заходи для стабілізації обстановки. 

Сьогодні вже підтверджено втрати ворога на Покровському напрямку у кількості 45 військовослужбовців  та п’яти бойових броньованих машин.

Понад 10,5 тис. людей евакуйовано на Харківщині на тлі посилення ворожих обстрілів20.05.24, 09:52 • 20653 перегляди

За уточненими даними, минулої доби тут загарбники загалом втратили 350 осіб безповоротно та пораненими, а також 20 одиниць військової техніки.  

На Курахівському напрямку тривають три атаки противника біля Красногорівки та Новомихайлівки. Ситуація контрольована. А два ворожих штурми вже успішно відбито в районах Водяного і Красногорівки.

На Времівському напрямку окупанти цієї доби вже здійснили дві спроби просунутись вперед біля Старомайорського. Одну – відбито, ще один бій триває. Втрат позицій не допущено, впевнили у Генштабі. 

На Придніпровському напрямку триває боєзіткнення  біля Кринок. Ще одну атаку сьогодні наші оборонці вже відбили. Противник успіху не мав.

Українські захисники роблять усе можливе для утримання оборонних рубежів та позицій, завдають ворогу відчутних втрат. Командуванням вживаються заходи щодо виділення відповідних резервів та засобів вогневого ураження

- запевнили в Генштабі.
Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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