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Понад 10,5 тис. людей евакуйовано на Харківщині на тлі посилення ворожих обстрілів

Київ • УНН

 • 20653 перегляди

10 573 особи евакуйовано з Чугуївського, Харківського та Богодухівського районів Харківської області через посилення ворожих обстрілів.

У Харківській області на тлі посилення ворожих обстрілів 10 573 особи евакуйовано з Чугуївського, Харківського та Богодухівського районів, повідомив у понеділок голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.  

Усього евакуювали 10 573 людей із Чугуївського, Харківського, Богодухівського районів

- повідомив Синєгубов у соцмережах.

Смертоносні російські обстріли по всій Харківській області: за добу відомо про 12 жертв20.05.24, 09:16 • 22501 перегляд

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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