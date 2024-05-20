Понад 10,5 тис. людей евакуйовано на Харківщині на тлі посилення ворожих обстрілів
Київ • УНН
10 573 особи евакуйовано з Чугуївського, Харківського та Богодухівського районів Харківської області через посилення ворожих обстрілів.
У Харківській області на тлі посилення ворожих обстрілів 10 573 особи евакуйовано з Чугуївського, Харківського та Богодухівського районів, повідомив у понеділок голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.
Усього евакуювали 10 573 людей із Чугуївського, Харківського, Богодухівського районів
Смертоносні російські обстріли по всій Харківській області: за добу відомо про 12 жертв20.05.24, 09:16 • 22501 перегляд