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Смертоносні російські обстріли по всій Харківській області: за добу відомо про 12 жертв

Смертоносні російські обстріли по всій Харківській області: за добу відомо про 12 жертв

Київ • УНН

 • 22501 перегляди

Російські обстріли в Харківській області призвели до жертв серед цивільного населення, пошкодження житлових будинків та інтенсивних бойових зіткнень, під час яких українські війська успішно відбивали атаки противника.

Минулої доби російські війська неодноразово обстріляли Харків, а також чотири райони у Харківській області, відомо про 12 загиблих та 40 постраждалих, повідомив у понеділок голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.

Деталі

Як зазначив голова ОВА, обстріли фіксували у Харкові, Харківському, Богодухівському, Чугуївському та Куп'янському районах:

  • 15:23, місто Харків. Територія Центрального парку культури та відпочинку. Внаслідок обстрілу було пошкоджено: будівлю кінотеатра, паркан, будівлю ресторана, автомобіль. Постраждали 2 жінки. 
  • 15:18, місто Харків. Територія міського кладовища №2. Внаслідок обстрілу було пошкоджено скління вікон АЗС. Постраждалих немає. 
  • 19:45, село Івашки Богодухівського району. Внаслідок ворожого артилерійського обстрілу пошкоджено 6 приватних будинків. 
  • 16:00, місто Вовчанськ. Внаслідок обстрілу постраждав чоловік.
  • 11:20, село Новоосинове Куп'янського району. Внаслідок обстрілу з РСЗВ загинули 2 особи, постраждали 5 осіб. 
  • 11:00, село Ківшарівка Куп'янського району. Внаслідок обстрілу з РСЗВ загинули 3 особи, постраждали 4 особи. 
  • 11:10, село Черкаська Лозова Харківського району. Внаслідок обстрілу «Іскандер-М» постраждали 28 осіб, серед них 2 співробітника швидкої допомоги. Загинуло 6 осіб. 
  • 3:30 через російський удар по місту Вовчанськ загинув 63-річний чоловік.

"На Харківському напрямку з початку доби відбулося 11 бойових зіткнень. Окупанти завдавали авіаудари та не полишали спроб прорвати нашу оборону біля Вовчанська, Стариці, Липців та Зеленого. У відповідь українські воїни завдали загарбникам відчутних втрат, інформація про які уточнюється. На Купʼянському напрямку кількість бойових зіткнень за добу склала 12. Сили оборони успішно відбили атаки ворога в районах населених пунктів Синьківка, Іванівка, Берестове", - повідомив Синєгубов.

Інтенсивні бої точаться на двох напрямках фронту – Генштаб19.05.24, 23:16 • 30380 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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