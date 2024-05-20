Смертоносные российские обстрелы по всей Харьковской области: за сутки известно о 12 жертвах

За прошедшие сутки российские войска неоднократно обстреляли Харьков, а также четыре района в Харьковской области, известно о 12 погибших и 40 пострадавших, сообщил в понедельник глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.

Детали

Как отметил глава ОВА, обстрелы фиксировали в Харькове, Харьковском, Богодуховском, Чугуевском и Купянском районах:

15:23, город Харьков . Территория Центрального парка культуры и отдыха. В результате обстрела были повреждены: здание кинотеатра, забор, здание ресторана, автомобиль. Пострадали 2 женщины.

. Территория Центрального парка культуры и отдыха. В результате обстрела были повреждены: здание кинотеатра, забор, здание ресторана, автомобиль. Пострадали 2 женщины. 15:18, город Харьков. Территория городского кладбища №2. В результате обстрела было повреждено остекление окон АЗС. Пострадавших нет.

19:45, село Ивашки Богодуховского района. В результате вражеского артиллерийского обстрела повреждены 6 частных домов.

Богодуховского района. В результате вражеского артиллерийского обстрела повреждены 6 частных домов. 16:00, город Волчанск . В результате обстрела пострадал мужчина.

. В результате обстрела пострадал мужчина. 11:20, село Новоосиново Купянского района. В результате обстрела из РСЗО погибли 2 человека, пострадали 5 человек.

Купянского района. В результате обстрела из РСЗО погибли 2 человека, пострадали 5 человек. 11:00, село Кившаровка Купянского района. В результате обстрела из РСЗО погибли 3 человека, пострадали 4 человека.

Купянского района. В результате обстрела из РСЗО погибли 3 человека, пострадали 4 человека. 11:10, село Черкасская Лозовая Харьковского района. В результате обстрела "Искандер-М" пострадали 28 человек, среди них 2 сотрудника скорой помощи. Погибло 6 человек.

Харьковского района. В результате обстрела "Искандер-М" пострадали 28 человек, среди них 2 сотрудника скорой помощи. Погибло 6 человек. 3:30 из-за российского удара по городу Волчанск погиб 63-летний мужчина.

"На Харьковском направлении с начала суток произошло 11 боевых столкновений. Оккупанты наносили авиаудары и не оставляли попыток прорвать нашу оборону возле Волчанска, Старицы, Липцов и Зеленого. В ответ украинские воины нанесли захватчикам ощутимые потери, информация о которых уточняется. На Купянском направлении количество боевых столкновений за сутки составило 12. Силы обороны успешно отбили атаки врага в районах населенных пунктов Синьковка, Ивановка, Берестовое", - сообщил Синегубов.

Интенсивные бои идут на двух направлениях фронта - Генштаб