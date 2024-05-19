Интенсивные бои идут на двух направлениях фронта - Генштаб

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Во Львове пока только один ЦПАУ готов принимать военнообязанных для обновления данных
18 мая 2024, 07:23  •  143695 просмотра

Во Львове пока только один ЦПАУ готов принимать военнообязанных для обновления данных

Эксклюзив
В Киеве ЦПАУ с сегодняшнего дня готовы принимать военнообязанных для обновления данных
18 мая 2024, 06:49  •  140076 просмотра

В Киеве ЦПАУ с сегодняшнего дня готовы принимать военнообязанных для обновления данных

Эксклюзив
В Ассоциации международных автоперевозчиков заявляют, что работники ТЦК сделали все возможное, чтобы водители боялись ехать в рейсы
17 мая 2024, 13:36  •  166861 просмотра

В Ассоциации международных автоперевозчиков заявляют, что работники ТЦК сделали все возможное, чтобы водители боялись ехать в рейсы

Эксклюзив
Советник главы Киевской ОВА прокомментировала обвинения в свой адрес относительно работы на "российскую" компанию
17 мая 2024, 13:00  •  150742 просмотра

Советник главы Киевской ОВА прокомментировала обвинения в свой адрес относительно работы на "российскую" компанию

Эксклюзив
НАБУ планирует арестовывать земли участников АТО - в Раде назвали это аморальным
17 мая 2024, 12:00  •  119089 просмотра

НАБУ планирует арестовывать земли участников АТО - в Раде назвали это аморальным

Эксклюзив
Мажор налоговой службы стал жертвой олигархической игры - правозащитник о деле против и.о. замглавы ГНС Сокура
17 мая 2024, 07:27  •  124283 просмотра

Мажор налоговой службы стал жертвой олигархической игры - правозащитник о деле против и.о. замглавы ГНС Сокура

Обновление военно-учетных данных через Центры предоставления административных услуг: готовы ли ЦПАУ
16 мая 2024, 12:20  •  135045 просмотра

Обновление военно-учетных данных через Центры предоставления административных услуг: готовы ли ЦПАУ

Нынешние ограничения электроэнергии могут продлиться до августа - советник премьера
16 мая 2024, 10:49  •  125465 просмотра

Нынешние ограничения электроэнергии могут продлиться до августа - советник премьера

Эксклюзив
Упущенная выгода украинских предприятий от российской агрессии: в КНИИСЭ рассказали как формируется доказательная база для компенсаций
16 мая 2024, 10:49  •  118735 просмотра

Упущенная выгода украинских предприятий от российской агрессии: в КНИИСЭ рассказали как формируется доказательная база для компенсаций

Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след
16 мая 2024, 09:35  •  267335 просмотра

Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след

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16 мая 2024, 09:35  •  267335 просмотра
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15 мая 2024, 10:00  •  313094 просмотра
Дело "Житло-Капитала": куда исчезли миллиарды?

Дело "Житло-Капитала": куда исчезли миллиарды?

15 мая 2024, 07:27  •  331605 просмотра
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Российский след видят только должники: как ярлык сотрудничества с рф используют в бизнес-войнах

11 мая 2024, 08:40  •  530652 просмотра

Интенсивные бои идут на двух направлениях фронта - Генштаб

Ожесточенные бои продолжаются на Северском и Покровском направлениях, где российские войска осуществляют многочисленные неудачные попытки прорвать украинскую оборону, неся значительные потери.

Война •   •  4853 просмотра
Интенсивные бои идут на двух направлениях фронта - Генштаб

Оккупанты обстреляли 13 общин Сумской области за сутки

Российские войска обстреляли 13 населенных пунктов в Сумской области в течение ночи, зафиксировав 236 взрывов от артиллерии, минометов, гранат и ударов беспилотников, в результате чего один мирный житель получил ранения.

Общество •   •  6922 просмотра
Оккупанты обстреляли 13 общин Сумской области за сутки

Установили точное место вертолета президента Ирана после авиакатастрофы

Точное местонахождение разбившегося вертолета президента Ирана Эбрагима Раиси установлено после получения сигналов с мобильных телефонов экипажа, и поисково-спасательные команды направляются к месту происшествия.

Анонсы •   •  12625 просмотра
Установили точное место вертолета президента Ирана после авиакатастрофы

Испания отозвала посла в Аргентине из-за слов президента Милея

Испания отозвала своего посла в Аргентине и потребовала публичных извинений от президента Аргентины Хавьера Милея за его высказывания, в которых он критиковал жену премьер-министра Испании Педро Санчеса как коррумпированную чиновницу.

политика •   •  13280 просмотра
Испания отозвала посла в Аргентине из-за слов президента Милея

Reuters: президент Ирана Раиси мог погибнуть при крушении вертолета

Президент Ирана Эбрагим Раиси и министр иностранных дел Хосейн Амир-Абдоллахиан, возможно, погибли в результате аварии вертолета в горной местности, а спасательным работам препятствовала плохая погода.

политика •   •  16747 просмотра
Reuters: президент Ирана Раиси мог погибнуть при крушении вертолета

20 мая в Харьковской области объявлено Днем траура

20 мая в Харьковской области объявлен день траура после того, как российские оккупанты убили 11 человек, в том числе беременную женщину, обстреляв села региона.

Общество •   •  18284 просмотра
20 мая в Харьковской области объявлено Днем траура

"Ахиллес" и нардеп Мезенцева поженились

Мария Мезенцева, народный депутат, и Юрий Федоренко, командир подразделения "Ахиллес", поженились 24 апреля, о чем свидетельствуют свадебные фотографии Мезенцевой в Instagram.

УНН Lite •   •  18446 просмотра
"Ахиллес" и нардеп Мезенцева поженились

В Демократической Республике Конго сорвана попытка государственного переворота

Вооруженные силы Демократической Республики Конго предотвратили попытку государственного переворота, арестовав ответственных за неудачную попытку свержения президента Феликса Чисекеди.

Новости Мира •   •  18199 просмотра
В Демократической Республике Конго сорвана попытка государственного переворота

Из-за вражеского обстрела в Харькове пострадали две женщины

Две женщины были ранены в Харькове в результате российского обстрела, который повредил кладбище, центральный парк, кинотеатр, ресторан и автомобили.

Война •   •  20817 просмотра
Из-за вражеского обстрела в Харькове пострадали две женщины

Оккупант не достигает своей задачи: Зеленский о ситуации на фронте и действиях Сил обороны

Украинские защитники закрепились на прочных позициях в Харьковской области, в то время как российские вооруженные силы не достигают своих целей, заявил президент Зеленский.

Война •   •  22526 просмотра
Оккупант не достигает своей задачи: Зеленский о ситуации на фронте и действиях Сил обороны