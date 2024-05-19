Интенсивные бои идут на двух направлениях фронта - Генштаб

С начала суток наиболее интенсивные бои шли на Северском и Покровском направлениях. Об этом сообщил Генштаб в вечерней сводке по состоянию на 22.30 часов 19 мая, передает УНН.

Детали

На Северском направлении в течение дня российские оккупанты совершили 23 попытки прорвать оборону наших войск. Враг пытался вклиниться в нашу оборону в районе Белогоровки, атаковал 17 раз. Успеха не имел и понес значительные потери.

Интенсивно враг атаковал украинских защитников на Покровском направлении. Здесь, в течение дня, агрессор совершил 25 штурмов наших позиций, пытался нарастить усилия огневого контроля на отдельных участках, нанося авиаудары с применением КАБов. На направлении Нетайлово - Яснобродовка продолжается бой. Силами обороны проводятся мероприятия по стабилизации обстановки.

На Краматорском направлении российский агрессор 14 раз пытался прорвать оборону наших войск вблизи населенных пунктов Калиновка, Новый, Ивановское, Клищеевка и Андреевка.

На Харьковском направлении с начала суток произошло 11 боевых столкновений.

На Купянском направлении количество боевых столкновений за сутки составило 12. Силы обороны успешно отбили атаки врага в районах населенных пунктов Синьковка, Ивановка, Берестовое.

На Лиманском направлении противник активных действий не проводил. Зато украинские воины держали врага под огневым контролем, имели успех на отдельных участках. Ситуация контролируемая, проводятся мероприятия по укреплению оборонительных рубежей.

На Кураховском направлении количество боев составило 10. Захватчики пытаются продвинуться к населенным пунктам Георгиевка, Парасковиевка, Новомихайловка и Водяное. Все атаки отбиты. Ситуация контролируется.

На Времовском направлении противник совершил четыре безуспешные попытки прорвать оборону наших войск в направлении Старомайорского и Урожайного. Успеха не имел.

На Приднепровском направлении оккупанты пытались шесть раз оттеснить наши подразделения от Крынок. В ходе боев российские захватчики успеха не имели, потерь наших позиций не допущено.

Генштаб: жесткие бои на Северском, Краматорском и Покровском направлениях, замедлено вс рф на Харьковском направлении