Генштаб: жесткие бои на Северском, Краматорском и Покровском направлениях, замедлено вс рф на Харьковском направлении

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Во Львове пока только один ЦПАУ готов принимать военнообязанных для обновления данных
18 мая 2024, 07:23  •  136273 просмотра

Во Львове пока только один ЦПАУ готов принимать военнообязанных для обновления данных

Эксклюзив
В Киеве ЦПАУ с сегодняшнего дня готовы принимать военнообязанных для обновления данных
18 мая 2024, 06:49  •  133219 просмотра

В Киеве ЦПАУ с сегодняшнего дня готовы принимать военнообязанных для обновления данных

Эксклюзив
В Ассоциации международных автоперевозчиков заявляют, что работники ТЦК сделали все возможное, чтобы водители боялись ехать в рейсы
17 мая 2024, 13:36  •  160112 просмотра

В Ассоциации международных автоперевозчиков заявляют, что работники ТЦК сделали все возможное, чтобы водители боялись ехать в рейсы

Эксклюзив
Советник главы Киевской ОВА прокомментировала обвинения в свой адрес относительно работы на "российскую" компанию
17 мая 2024, 13:00  •  146062 просмотра

Советник главы Киевской ОВА прокомментировала обвинения в свой адрес относительно работы на "российскую" компанию

Эксклюзив
НАБУ планирует арестовывать земли участников АТО - в Раде назвали это аморальным
17 мая 2024, 12:00  •  118694 просмотра

НАБУ планирует арестовывать земли участников АТО - в Раде назвали это аморальным

Эксклюзив
Мажор налоговой службы стал жертвой олигархической игры - правозащитник о деле против и.о. замглавы ГНС Сокура
17 мая 2024, 07:27  •  124078 просмотра

Мажор налоговой службы стал жертвой олигархической игры - правозащитник о деле против и.о. замглавы ГНС Сокура

Обновление военно-учетных данных через Центры предоставления административных услуг: готовы ли ЦПАУ
16 мая 2024, 12:20  •  134904 просмотра

Обновление военно-учетных данных через Центры предоставления административных услуг: готовы ли ЦПАУ

Нынешние ограничения электроэнергии могут продлиться до августа - советник премьера
16 мая 2024, 10:49  •  125418 просмотра

Нынешние ограничения электроэнергии могут продлиться до августа - советник премьера

Эксклюзив
Упущенная выгода украинских предприятий от российской агрессии: в КНИИСЭ рассказали как формируется доказательная база для компенсаций
16 мая 2024, 10:49  •  118694 просмотра

Упущенная выгода украинских предприятий от российской агрессии: в КНИИСЭ рассказали как формируется доказательная база для компенсаций

Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след
16 мая 2024, 09:35  •  257914 просмотра

Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след

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Дело "Житло-Капитала": куда исчезли миллиарды?

15 мая 2024, 07:27  •  323325 просмотра
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Российский след видят только должники: как ярлык сотрудничества с рф используют в бизнес-войнах

11 мая 2024, 08:40  •  522562 просмотра

Генштаб: жесткие бои на Северском, Краматорском и Покровском направлениях, замедлено вс рф на Харьковском направлении

На Северском, Краматорском и Покровском направлениях продолжаются ожесточенные бои, произошло более 90 боевых столкновений, украинские защитники стойко удерживают позиции, бьют врага и уничтожают его технику.

Война •   •  10199 просмотра
Генштаб: жесткие бои на Северском, Краматорском и Покровском направлениях, замедлено вс рф на Харьковском направлении

Количество пострадавших от удара вс рф по пригороду Харькова увеличилось, по меньшей мере 27 раненых

По меньшей мере 27 человек были ранены и 6 погибли в результате российского ракетного удара по базе отдыха под Харьковом, один человек до сих пор считается пропавшим без вести.

Общество •   •  12182 просмотра
Количество пострадавших от удара вс рф по пригороду Харькова увеличилось, по меньшей мере 27 раненых

Президент Ирана попал в аварию на вертолете

Вертолет президента Ирана исчезает в тумане во время полета конвоя, спасательные команды ищут выживших.

Новости Мира •   •  12503 просмотра
Президент Ирана попал в аварию на вертолете

россияне на ВОТ ввели новый предмет в школе - "моральные основы семейной жизни"

На оккупированных украинских территориях Россия ввела новый школьный предмет под названием "моральные основы семейной жизни", который пропагандирует "российские ценности" и традиционные гендерные роли, обучая, что женщины должны слушаться мужчин, а мужчины - защищать Родину.

Общество •   •  14584 просмотра
россияне на ВОТ ввели новый предмет в школе - "моральные основы семейной жизни"

США и Иран провели непрямые переговоры

Иран и США провели непрямые переговоры в Омане, чтобы обсудить пути избежания эскалации региональных атак.

Новости Мира •   •  13683 просмотра
США и Иран провели непрямые переговоры

Минспорта: украинские атлеты - очень привлекательная цель для различных провокаций на Олимпийских играх

Украинские спортсмены сталкиваются с проблемами, соревнуясь на Олимпийских играх с российскими и белорусскими спортсменами под нейтральными флагами, поскольку они могут ассоциироваться с войной против Украины, что затрудняет соблюдение правил честной игры, а украинские спортсмены рассматриваются как привлекательная мишень для провокаций.

спорт •   •  13665 просмотра
Минспорта: украинские атлеты - очень привлекательная цель для различных провокаций на Олимпийских играх

Среди погибших в результате российской атаки на Харьковщине была беременная женщина

Беременная женщина и четверо мужчин погибли в результате российского ракетного обстрела базы отдыха в Харьковской области.

Война •   •  16861 просмотра
Среди погибших в результате российской атаки на Харьковщине была беременная женщина

Салфетку, на которой был подписан первый "контракт" Месси с ФК "Барселона", продали с аукциона за огромную сумму

Салфетка, на которой 13-летний Лионель Месси подписал свой первый контракт с ФК "Барселона" в 2000 году, была продана на аукционе за 762 400 фунтов стерлингов.

спорт •   •  16719 просмотра
Салфетку, на которой был подписан первый "контракт" Месси с ФК "Барселона", продали с аукциона за огромную сумму

вс рф постоянно перемещают технику и военных в Мариуполе - АТЕШ

российские войска перемещают военную технику и подразделения вокруг Мариуполя и прилегающих населенных пунктов, размещая их вблизи жилых кварталов и объектов гражданской инфраструктуры.

Война •   •  17748 просмотра
вс рф постоянно перемещают технику и военных в Мариуполе - АТЕШ

В Харькове слышны взрывы, городской голова сообщил об опасности

Несколько взрывов прогремели в Харькове, днем 19 мая, - городской голова предупредил об опасности.

Общество •   •  18772 просмотра
В Харькове слышны взрывы, городской голова сообщил об опасности