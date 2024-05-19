Генштаб: жесткие бои на Северском, Краматорском и Покровском направлениях, замедлено вс рф на Харьковском направлении

Ситуация на фронте остается сложной, но контролируемой украинскими защитниками: произошло более 90 боевых столкновений. Не спадает натиск захватчиков в Донецкой области, а также Купянском направлении, в то же время на Харьковском направлении активность сс рф замедлена. Об этом пишет УНН с ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Оперативная информация по состоянию на 16.00 19.05.2024 о российском вторжении.

Детали

В течение текущих суток произошло более 90 боевых столкновений.

Украинские защитники стойко держат занятые позиции, бьют врага и уничтожают его технику.

Российские оккупанты обстреляли из артиллерии населенные пукты Сопич, Новая Гута и Искрисковщина Сумской области. - информирует ведомство.

На Харьковском направлении активность оккупантов несколько замедлена. В настоящее время произошло восемь боевых столкновений. Оккупанты не оставляют попыток прорвать нашу оборону у Волчанска, Старицы, Липцы. Украинские воины достаточно уверенно удерживают свои позиции, наносят российским войскам ощутимые потери и осуществляют собственные контратакующие действия.

На Купянском направлении по состоянию на сейчас Силы обороны уже отбили пять вражеских атак вблизи Синьковки, Ивановки, Берестового и Стельмаховки, еще две продолжаются.

Жесткие бои идут на Северском направлении. По состоянию на сейчас в районах Белогоровки, Верхнекаменского, Раздоловки и Ивано-Дарьевки произошло 21 боестолкновение. Еще одно продолжается. Наши воины имеющимися средствами подавляют наступательный потенциал противника и иногда контратакуют.

На Краматорском направлении враг провел 13 атак, в частности, неподалеку Васильевки, Калиновки, Клещеевки и Ивановского. Одно боевое столкновение еще продолжается.

Не спадает натиск захватчиков на Покровском направлении. Враг 23 раза пытался прорвать нашу оборону неподалеку от Евгеновки, Новоалександровки, Новоселовки Первой, Северного, Уманского Нетайлово. Десять столкновений от общего количества боев на этом направлении еще продолжаются.

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Враг вдвое нарастил количество атак на Кураховском направлении. Количество боевых действий увеличилось с пяти до десяти. Еще одно в настоящее время продолжается.

На Приднепровском направлении враг четыре раза безуспешно штурмовал наши позиции вблизи Крынок. Сейчас украинские воины отражают пятую атаку.

На других направлениях обстановка существенных изменений не претерпела.

Украинские подразделения продолжают поддерживать возможность маневрировать своими силами и средствами, пополнять резервы и обеспечивать логистику.

Количество пострадавших от удара вс рф по пригороду Харькова увеличилось, по меньшей мере 27 раненых