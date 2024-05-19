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Генштаб: жорсткі бої на Сіверському, Краматорському та Покровському напрямках, сповільнено зс рф на Харківському напрямку

Генштаб: жорсткі бої на Сіверському, Краматорському та Покровському напрямках, сповільнено зс рф на Харківському напрямку

Київ • УНН

 • 83775 перегляди

На Сіверському, Краматорському та Покровському напрямках тривають запеклі бої, відбулося понад 90 бойових зіткнень, українські захисники стійко утримують позиції, б'ють ворога та знищують його техніку.

Ситуація на фронті залишається складною, але контрольованою українськими захисниками: відбулося понад 90 бойових зіткнень. Не спадає натиск загарбників на Донеччині, а також Куп’янському напрямку, водночас на Харківському напрямку активність зс рф сповільнено. Про це пише УНН із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Оперативна інформація станом на 16.00 19.05.2024  щодо російського вторгнення.

Деталі

Протягом поточної доби відбулося понад 90 бойових зіткнень.

Українські захисники стійко тримають зайняті позиції, б’ють ворога та знищують його техніку.

Російські окупанти обстріляли з артилерії населені пукти Сопич, Нова Гута та Іскрисківщина Сумської області. 

- інформує відомство. 

На Харківському напрямку активність окупантів дещо сповільнено. На даний час відбулося вісім бойових зіткнень.  Окупанти не полишають спроб прорвати нашу оборону біля Вовчанська, Стариці, Липців. Українські воїни достатньо впевнено утримують свої позиції, завдають російським військам відчутних втрат та здійснюють власні контратакуючі дії.

На Куп’янському напрямку станом на зараз Сили оборони уже відбили п’ять ворожих атак поблизу Синьківки, Іванівки, Берестового та Стельмахівки, ще дві тривають.

Жорсткі бої точаться на Сіверському напрямку.  Станом на зараз в районах Білогорівки, Верхньокам’янського, Роздолівки та Івано-Дар’ївки відбулося 21 бойове зіткнення. Ще одне триває. Наші воїни наявними засобами подавляють наступальний потенціал противника та подекуди контратакують.

На Краматорському напрямку ворог провів 13 атак, зокрема, неподалік Василівки, Калинівки, Кліщіївки та Іванівського. Одне бойове зіткнення ще триває.

Не спадає натиск загарбників на Покровському напрямку. Ворог 23 рази намагався прорвати нашу оборону неподалік Євгенівки, Новоолександрівки, Новоселівки Першої, Сєверного, Уманського Нетайлового. Десять зіткнень від загальної кількості боїв на цьому напрямку ще тривають.

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Ворог удвічі наростив кількість атак на Курахівському напрямку. Кількість бойових дій збільшилась з п’яти до десяти. Ще одне на даний час триває.

На Придніпровському напрямку ворог чотири рази безуспішно штурмував наші позиції поблизу Кринок. Наразі українські воїни відбивають п’яту атаку.

На інших напрямках обстановка суттєвих змін не зазнала.

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Українські підрозділи продовжують підтримувати можливість маневрувати своїми силами й засобами, поповнювати резерви та забезпечувати логістику.

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Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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