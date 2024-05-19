Кільксть постраждалих від удару зс рф по передмістю Харкова збільшилась, щонайменше 27 поранених
Київ • УНН
Щонайменше 27 людей були поранені і 6 загинули в результаті російського ракетного удару по базі відпочинку під Харковом, одна людина досі вважається зниклою безвісти.
Кількість поранених вначлідок удару російської армії по базі відпочинку під Харковом збільшилась, - наразі відомо про щонайменше 27 поранених. Про це передає УНН із посиланням на Телеграм-канал Офісу Генерального прокурора.
Деталі
Станом на зараз відомо про щонайменше 27 поранених. Серед них вже двоє працівників поліції. Загинули 6 людей
Досі невідома доля одного зі співробітників бази відпочинку. Встановлено, що під час російської атаки він перебував поблизу водойми та ловив рибу.
За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.
За попередніми даними, ворог атакував населений пункт двома ракетами "Іскандер-М" з території бєлгородської області рф. Всі служби працюють на місці чергового воєнного злочину з боку зс рф.
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