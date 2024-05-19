Во Львове пока только один ЦПАУ готов принимать военнообязанных для обновления данных
В Киеве ЦПАУ с сегодняшнего дня готовы принимать военнообязанных для обновления данных
В Ассоциации международных автоперевозчиков заявляют, что работники ТЦК сделали все возможное, чтобы водители боялись ехать в рейсы
Советник главы Киевской ОВА прокомментировала обвинения в свой адрес относительно работы на "российскую" компанию
НАБУ планирует арестовывать земли участников АТО - в Раде назвали это аморальным
Мажор налоговой службы стал жертвой олигархической игры - правозащитник о деле против и.о. замглавы ГНС Сокура
Обновление военно-учетных данных через Центры предоставления административных услуг: готовы ли ЦПАУ
Нынешние ограничения электроэнергии могут продлиться до августа - советник премьера
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Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след
Количество пострадавших от удара вс рф по пригороду Харькова увеличилось, по меньшей мере 27 раненых
Президент Ирана попал в аварию на вертолете
россияне на ВОТ ввели новый предмет в школе - "моральные основы семейной жизни"
США и Иран провели непрямые переговоры
Минспорта: украинские атлеты - очень привлекательная цель для различных провокаций на Олимпийских играх
Среди погибших в результате российской атаки на Харьковщине была беременная женщина
Салфетку, на которой был подписан первый "контракт" Месси с ФК "Барселона", продали с аукциона за огромную сумму
вс рф постоянно перемещают технику и военных в Мариуполе - АТЕШ
В Харькове слышны взрывы, городской голова сообщил об опасности
На временно оккупированных территориях дефицит медикаментов
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Количество пострадавших от удара вс рф по пригороду Харькова увеличилось, по меньшей мере 27 раненых
По меньшей мере 27 человек были ранены и 6 погибли в результате российского ракетного удара по базе отдыха под Харьковом, один человек до сих пор считается пропавшим без вести.
Президент Ирана попал в аварию на вертолете
Вертолет президента Ирана исчезает в тумане во время полета конвоя, спасательные команды ищут выживших.
россияне на ВОТ ввели новый предмет в школе - "моральные основы семейной жизни"
На оккупированных украинских территориях Россия ввела новый школьный предмет под названием "моральные основы семейной жизни", который пропагандирует "российские ценности" и традиционные гендерные роли, обучая, что женщины должны слушаться мужчин, а мужчины - защищать Родину.
США и Иран провели непрямые переговоры
Иран и США провели непрямые переговоры в Омане, чтобы обсудить пути избежания эскалации региональных атак.
Минспорта: украинские атлеты - очень привлекательная цель для различных провокаций на Олимпийских играх
Украинские спортсмены сталкиваются с проблемами, соревнуясь на Олимпийских играх с российскими и белорусскими спортсменами под нейтральными флагами, поскольку они могут ассоциироваться с войной против Украины, что затрудняет соблюдение правил честной игры, а украинские спортсмены рассматриваются как привлекательная мишень для провокаций.
Среди погибших в результате российской атаки на Харьковщине была беременная женщина
Беременная женщина и четверо мужчин погибли в результате российского ракетного обстрела базы отдыха в Харьковской области.
Салфетку, на которой был подписан первый "контракт" Месси с ФК "Барселона", продали с аукциона за огромную сумму
Салфетка, на которой 13-летний Лионель Месси подписал свой первый контракт с ФК "Барселона" в 2000 году, была продана на аукционе за 762 400 фунтов стерлингов.
вс рф постоянно перемещают технику и военных в Мариуполе - АТЕШ
российские войска перемещают военную технику и подразделения вокруг Мариуполя и прилегающих населенных пунктов, размещая их вблизи жилых кварталов и объектов гражданской инфраструктуры.
В Харькове слышны взрывы, городской голова сообщил об опасности
Несколько взрывов прогремели в Харькове, днем 19 мая, - городской голова предупредил об опасности.
На временно оккупированных территориях дефицит медикаментов
Россия не может должным образом обеспечивать оккупированные территории Украины, что приводит к дефициту эффективных лекарств в аптеках, а большинство поставок направляется оккупационным войскам, а не местному населению.