Количество пострадавших от удара вс рф по пригороду Харькова увеличилось, по меньшей мере 27 раненых

Количество раненых в результате удара российской армии по базе отдыха под Харьковом увеличилось, - пока известно о по меньшей мере 27 раненых. Об этом передает УНН со ссылкой на Телеграмм-канал Офиса Генерального прокурора.

Детали

По состоянию на сейчас известно о по меньшей мере 27 раненых. Среди них уже двое сотрудников полиции. Погибли 6 человек - передает ведомство.

До сих пор неизвестна судьба одного из сотрудников базы отдыха. Установлено, что во время российской атаки он находился вблизи водоема и ловил рыбу.

Под процессуальным руководством Харьковской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством.

По предварительным данным, враг атаковал населенный пункт двумя ракетами "Искандер-М" с территории Белгородской области рф. Все службы работают на месте очередного военного преступления со стороны ссс рф.

Среди погибших в результате российской атаки на Харьковщине была беременная женщина