Среди погибших в результате российской атаки на Харьковщине была беременная женщина

россияне нанесли удар по базе отдыха двумя ракетами "Искандер-М". Сейчас сообщается о пяти погибших, среди которых четыре мужчины и беременная женщина, которая была на 7 месяце беременности.

Об этом сообщает Харьковская прокуратура, пишет УНН.

Предварительно известно о следующих последствиях обстрела села Черкасская Лозовая Малоданиловской ОТГ:

- россияне выпустили две ракеты "Искандер-М" по территории местной базы отдыха.

- В результате атаки погибли пять человек, включая четырех мужчин и беременную женщину.

- Более 15 гражданских лиц получили ранения, среди них есть ребенок. - Удар был нанесен с территории Белгородской области.

- На месте работают прокуроры и следователи для документирования военного преступления.

- Начато уголовное производство по части 2 статьи 438 Уголовного кодекса Украины.

Напомним,

На фоне последнего российского удара по Харьковщине, президент Владимир Зеленский напомнил, что мир может остановить российский террор над украинскими городами, увеличив военную поддержку Украины.