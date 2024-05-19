Серед загиблих внаслідок російської атаки на Харківщині була вагітна жінка
Київ • УНН
Вагітна жінка та четверо чоловіків загинули внаслідок російського ракетного обстрілу бази відпочинку в Харківській області.
росіяни завдали удару по базі відпочинку двома ракетами "Іскандер-М". Наразі повідомляється про п'ятьох загиблих, серед яких чотири чоловіки та вагітна жінка, яка була на 7 місяці вагітності.
Про це повідомляє Харківська прокуратура, пише УНН.
Попередньо відомо про наступні наслідки обстрілу села Черкаська Лозова Малоданилівської ОТГ:
- росіяни випустили дві ракети "Іскандер-М" по території місцевої бази відпочинку.
- В результаті атаки загинули п'ятеро людей, включаючи чотирьох чоловіків та вагітну жінку.
- Понад 15 цивільних осіб отримали поранення, серед них є дитина.- Удар було завдано з території бєлгородської області.
- На місці працюють прокурори та слідчі для документування воєнного злочину.
- Розпочате кримінальне провадження за частиною 2 статті 438 Кримінального кодексу України.
Нагадаємо
На тлі останнього російського удару по Харківщині, президент Володимир Зеленський нагадав, що світ може зупинити російський терор над українськими містами, збільшивши військову підтримку України.