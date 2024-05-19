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Серед загиблих внаслідок російської атаки на Харківщині була вагітна жінка

Серед загиблих внаслідок російської атаки на Харківщині була вагітна жінка

Київ • УНН

 • 34220 перегляди

Вагітна жінка та четверо чоловіків загинули внаслідок російського ракетного обстрілу бази відпочинку в Харківській області.

росіяни завдали удару по базі відпочинку двома ракетами "Іскандер-М". Наразі повідомляється про п'ятьох загиблих, серед яких чотири чоловіки та вагітна жінка, яка була на 7 місяці вагітності.

Про це повідомляє Харківська прокуратура, пише УНН.

Попередньо відомо про наступні наслідки обстрілу села Черкаська Лозова Малоданилівської ОТГ:

- росіяни випустили дві ракети "Іскандер-М" по території місцевої бази відпочинку.

- В результаті атаки загинули п'ятеро людей, включаючи чотирьох чоловіків та вагітну жінку.

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- Понад 15 цивільних осіб отримали поранення, серед них є дитина.- Удар було завдано з території бєлгородської області.

- На місці працюють прокурори та слідчі для документування воєнного злочину.

- Розпочате кримінальне провадження за частиною 2 статті 438 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо

На тлі останнього російського удару по Харківщині, президент Володимир Зеленський нагадав, що світ може зупинити російський терор над українськими містами, збільшивши військову підтримку України.

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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