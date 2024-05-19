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Інтенсивні бої точаться на двох напрямках фронту – Генштаб

Інтенсивні бої точаться на двох напрямках фронту – Генштаб

Київ • УНН

 • 30384 перегляди

Запеклі бої тривають на Сіверському та Покровському напрямках, де російські війська здійснюють численні невдалі спроби прорвати українську оборону, зазнаючи значних втрат.

З початку доби найбільш інтенсивні бої точилися на Сіверському та Покровському напрямках. Про це повідомив Генштаб у вечірньому зведенні станом на 22.30 годину 19 травня, передає УНН.

Деталі

На Сіверському напрямку впродовж дня російські окупанти здійснили 23 спроби прорвати оборону наших військ. Ворог намагався вклинитися в нашу оборону в районі Білогорівки, атакував 17 разів. Успіху не мав і зазнав значних втрат.

Інтенсивно ворог атакував українських захисників на Покровському напрямку.  Тут, впродовж дня, агресор здійснив 25 штурмів наших позицій, намагався наростити зусилля вогневого контролю на окремих ділянках, завдаючи авіаударів із застосуванням КАБів. На напрямку Нетайлове – Яснобродівка триває бій. Силами оборони проводяться заходи щодо стабілізації обстановки.

На Краматорському напрямку російський агресор 14 разів намагався прорвати оборону наших військ поблизу населених пунктів Калинівка, Новий, Іванівське, Кліщіївка та Андріївка.

На Харківському напрямку з початку доби відбулося 11 бойових зіткнень.

На Куп’янському напрямку кількість бойових зіткнень за добу склала 12. Сили оборони успішно відбили атаки ворога в районах населених пунктів Синьківка, Іванівка, Берестове.

На Лиманському напрямку противник активних дій не проводив. Натомість, українські воїни тримали ворога під вогневим контролем, мали успіх на окремих ділянках. Ситуація контрольована, проводяться заходи щодо укріплення оборонних рубежів.

На Курахівському напрямку кількість боїв склала 10. Загарбники намагаються просунутися до населених пунктів Георгіївка, Парасковіївка, Новомихайлівка та Водяне. Всі атаки відбито. Ситуація контрольована.

На Времівському напрямку противник здійснив чотири безуспішні спроби прорвати оборону наших військ у напрямку Старомайорського та Урожайного. Успіху не мав.

На Придніпровському напрямку окупанти намагалися шість разів відтіснити наші підрозділи від Кринок. В ході боїв російські загарбники успіху не мали, втрат наших позицій не допущено.

Генштаб: жорсткі бої на Сіверському, Краматорському та Покровському напрямках, сповільнено зс рф на Харківському напрямку 19.05.24, 18:08 • 83775 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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