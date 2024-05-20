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Війська рф активно наступають на чотирьох напрямках, подекуди працює авіація - Генштаб

Війська рф активно наступають на чотирьох напрямках, подекуди працює авіація - Генштаб

Київ • УНН

 • 25294 перегляди

Російсько-окупаційні війська зосереджують свої зусилля на Покровському напрямку, ведуть активні наступальні дії на кількох фронтах, наражаючись на запеклий опір українських військ, які впевнено утримують позиції та завдають противнику значних втрат.

Окупаційні війська рф концентрують зусилля на Покровському напрямку та продовжують активні наступальні дії відразу на декількох напрямах. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ, передає УНН.

Деталі 

Зазначається, що на Краматорському та Покровському напрямках з високою інтенсивністю діє ворожа авіація – у сумі окупанти скинули 15 КАБів, також застосували близько трьох десятків некерованих авіаційних ракет.

На Харківському напрямку кількість сьогоднішніх бойових зіткнень зросла до чотирьох. Цієї доби ворог двічі атакував поблизу Вовчанська, та по одному разу - у напрямках сіл Стариця та Липці. Ситуація контрольована 

- заявили у Генштабі. 

На Куп’янському напрямку наразі точаться три бойових зіткнення, в районах Стельмахівки та Синьківки. Загалом цієї доби ворог вже 11 разів намагався прорвати тут нашу оборону. 

На Сіверському напрямку без змін.

На Краматорському напрямку у другій половині дня ворог активізувався біля Часового Яру, провів три атаки. Також зараз точиться бій неподалік Андріївки. Ситуація контрольована. Окупанти завдали ще одного авіаудару, цього разу - по району Дружби. 

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На Покровському напрямку противник продовжує концентрувати зусилля -  – вже здійснив 32 спроби просунутись вперед. 24 атаки відбито, вісім - продовжуються. Ще пять авіаударів загарбники завдали по районах Новоолександрівки, Воздвиженки, Уманського, Карлівки та Єлизаветівки.

Наші воїни жорстко відповідають ворогу. Сьогодні в результаті дій українських підрозділів загарбники вже втратили на цьому напрямку 366 осіб вбитими та пораненими. Також пошкоджено та знищено 22 одиниці ворожої військової техніки, серед якої - шість танків.

Курахівський напрямок – 11 ворожих атак, три з яких тривають. Ситуація контрольована.

На інших напрямках, як заявили у Генштабі, без особливих змін.

Завдяки гнучкості системи нашої оборони українські воїни впевнено тримають позиції. Підрозділи Сил оборони тримають під вогневим контролем дії ворога, виконують маневр, за сприятливих умов здійснюють штурмові дії для витіснення ворожих військ із зайнятих рубежів 

- підсумували у Генеральному штабі ЗСУ. 

Нагадаємо

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов розповів, що наразі йде робота українських військових по Вовчанську, де вони намагаються відбити ту територію, яку наразі контролюють окупаційні війська.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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