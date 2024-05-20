Намагаються відбити територію, яку контролюють окупанти: Синєгубов про роботу Сил оборони по Вовчанську
Київ • УНН
За словами Синєгубова, росіянам на Харківщині для того, щоб продовжувати, так би мовити, намагання просунутися далі потрібно підтягувати резерви, що вони й демонструють останні дні.
Наразі йде робота українських військових по Вовчанську, де вони намагаються відбити ту територію, яку наразі контролюють окупаційні війська. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.
"У нас по всім напрямкам і по Липецькому, і по Слобожанському, і по Вовчанському напрямку активне просування ворога повністю зупинено, лінію фронту вже стабілізовано. Наразі дійсно йде робота наших військових по Вовчанську, де вони намагаються відбити фактично ту територію, яку наразі можна сказати контролюють окупаційні війська", - розповів Синєгубов.
За його словами, росіянам на Харківщині для того, щоб продовжувати, так би мовити, намагання просунутися далі потрібно підтягувати резерви, що вони й демонструють останні дні.
"Однак їх все одно не вистачає для того, щоб прорвати оборону наших військ. Тому звичайно наші війська паралельно з тим намагаються зайняти більш вигідні тактичні положення для того, щоб вже відвойовувати ту територію на якій наразі знаходяться окупанти", - розповів Синєгубов.
Доповнення
Генштаб повідомляв, що на Харківському напрямку тривають бої біля Стариці і Вовчанська. На Куп’янському напрямку тривають спроби окупантів просунутись вперед у районах Синьківки, Берестового та Іванівки.