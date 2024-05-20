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Генштаб: на Харківському напрямку тривають бої біля Стариці і Вовчанська, на Куп’янському - окупанти намагаються просунутись вперед

Генштаб: на Харківському напрямку тривають бої біля Стариці і Вовчанська, на Куп’янському - окупанти намагаються просунутись вперед

Київ • УНН

 • 47812 перегляди

За даними Генштабу, загалом на цей час окупанти здійснили 58 спроб витіснити наших воїнів із займаних позицій. Ще продовжуються бойові зіткнення на 17 ділянках.

На Харківському напрямку тривають бої біля Стариці і Вовчанська. На Куп’янському напрямку тривають спроби окупантів просунутись вперед у районах Синьківки, Берестового та Іванівки, передає УНН із посиланням на дані Генштабу станом на 16.30.

Деталі

За даними Генштабу, загалом на цей час окупанти здійснили 58 спроб витіснити наших воїнів із займаних позицій. Ще продовжуються бойові зіткнення на 17 ділянках. Ворог продовжує найактивніше атакувати на Покровському напрямку.

На Чернігівщині та Сумщині станом на зараз загарбники 13 разів обстріляли з артилерії райони різних населених пуктів. Зокрема, ворог вів вогонь у напрямку Миропільського, Юнаківки та Лісного.

На Харківському напрямку тривають бої біля Стариці і Вовчанська. Ворог ще п’ять разів задіював авіаційну компоненту: двічі вів обстріли із озброєння вертольотів поблизу Гранова, а також скидав КАБи в райони Жовтневого та Липців. З початку доби загальна кількість авіаударів досягла вже шести.

На Куп’янському напрямку тривають спроби окупантів просунутись вперед у районах Синьківки, Берестового та Іванівки. Ситуація контрольована. Три атаки російських окупантів вже відбито неподалік Новоєгорівки та згаданої раніше Синьківки.

На Сіверському напрямку Сили оборони сьогодні вже досить тривалий час стримують натиск ворога, який намагається хоч якось просунутися вперед в районі Білогорівки. Наші воїни також жорстко припинили активність загарбників біля Виїмки та Роздолівки.

На Краматорському напрямку продовжується бій в районі населеного пункту Новий. Зазнавши невдачі у шести атаках на цьому напрямку цього дня раніше, ворог завдав п’ять авіаударів – тричі кидав керовані авіабомби в район Часового Яру, один раз – по населеному пункту Нью-Йорк, що на Донеччині, а також задіяв штурмовики Су-25 неподалік Північного.

На Покровському напрямку загальна кількість боєзіткнень зросла до 24, вісім з яких - продовжуються. Ворог намагається знайти слабкі місця нашої оборони біля Уманського та Сєвєрного. Окрім того, противник загалом скинув вісім КАБів неподалік Олександрополя, Калинового та Желанного.

На Времівському напрямку, біля Старомайорського, відбито чотири атаки загарбників. Двічі ворог супроводжував свої дії нанесенням авіаударів.

Окрім того, що ворог здійснив авіаудар на Оріхівському напрямку, поблизу Новоандріївки, на решті – ситуація без змін, резюмували у Генштабі.

Генштаб: на Харківському напрямку тривають два бої - біля Стариці та Вовчанська, ще один - на Куп'янському20.05.24, 14:47 • 16536 переглядiв

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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