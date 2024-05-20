Генштаб: на Харьковском направлении продолжаются бои возле Старицы и Волчанска, на Купянском - оккупанты пытаются продвинуться вперед

На Харьковском направлении продолжаются бои возле Старицы и Волчанска. На Купянском направлении продолжаются попытки оккупантов продвинуться вперед в районах Синьковки, Берестового и Ивановки, передает УНН со ссылкой на данные Генштаба по состоянию на 16.30.

Детали

По данным Генштаба, всего на это время оккупанты осуществили 58 попыток вытеснить наших воинов с занимаемых позиций. Еще продолжаются боевые столкновения на 17 участках. Враг продолжает активно атаковать на Покровском направлении.

На Черниговщине и Сумщине по состоянию на сейчас захватчики 13 раз обстреляли из артиллерии районы разных населенных пунктов. В частности, враг вел огонь в направлении Миропольского, Юнаковки и Лесного.

На Харьковском направлении продолжаются бои возле Старицы и Волчанска. Враг еще пять раз задействовал авиационную компоненту: дважды вел обстрелы из вооружения вертолетов вблизи Гранова, а также сбрасывал КАБы в районы Октябрьского и Липцев. С начала суток общее количество авиаударов достигло уже шести.

На Купянском направлении продолжаются попытки оккупантов продвинуться вперед в районах Синьковки, Берестового и Ивановки. Ситуация контролируется. Три атаки российских оккупантов уже отбиты неподалеку Новоегоровки и упомянутой ранее Синьковки.

На Северском направлении Силы обороны сегодня уже достаточно длительное время сдерживают натиск врага, который пытается хоть как-то продвинуться вперед в районе Белогоровки. Наши воины также жестко прекратили активность захватчиков у Выемки и Раздоловки.

На Краматорском направлении продолжается бой в районе населенного пункта Новый. Потерпев неудачу в шести атаках на этом направлении этим днем ранее, враг нанес пять авиаударов - трижды бросал управляемые авиабомбы в район Часового Яра, один раз - по населенному пункту Нью-Йорк, что в Донецкой области, а также задействовал штурмовики Су-25 неподалеку Северного.

На Покровском направлении общее количество боестолкновений возросло до 24, восемь из которых - продолжаются. Враг пытается найти слабые места нашей обороны возле Уманского и Северного. Кроме того, противник в целом сбросил восемь КАБов неподалеку Александрополя, Калинового и Желанного.

На Времовском направлении, возле Старомайорского, отбито четыре атаки захватчиков. Дважды враг сопровождал свои действия нанесением авиаударов.

Кроме того, что враг совершил авиаудар на Ореховском направлении, вблизи Новоандреевки, на остальных - ситуация без изменений, резюмировали в Генштабе.

Генштаб: на Харьковском направлении продолжаются два боя - возле Старицы и Волчанска, еще один - на Купянском