Генштаб: на Харьковском направлении продолжаются два боя - возле Старицы и Волчанска, еще один - на Купянском

На Харьковском и Купянском направлениях продолжаются три боестолкновения, в то время как российская авиация нанесла удары по районам Липцов и вблизи Ивановки, сообщили в Генеральном штабе ВСУ в сводке за 13:30 20 мая, пишет УНН.

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"На Харьковском направлении продолжаются два боестолкновения, недалеко от села Старица и города Волчанск. Враг получает жесткий отпор. Информация о потерях противника уточняется. Террористы нанесли авиаудар по району Липцы", - сообщили в Генштабе.

Также сообщается, что "на Купянском направлении идет бой в районе Синьковки". "Ситуация контролируемая. Одна попытка оккупантов перед этим уже была отбита. Также захватчики дважды задействовали авиацию для ударов по нашим позициям неподалеку Ивановки", - указали в Генштабе.

Генштаб: ситуация на фронте обострена, на Харьковском направлении идут бои в направлении села Старица