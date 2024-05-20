Генштаб: на Харьковском направлении продолжаются два боя - возле Старицы и Волчанска, еще один - на Купянском

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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kharkivХарьков
Гибель президента Ирана: кем был Раиси и что известно о его преемнике
  •  34389 просмотра

Гибель президента Ирана: кем был Раиси и что известно о его преемнике

Эксклюзив
Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 20 – 26 мая
  •  101868 просмотра

Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 20 – 26 мая

Эксклюзив
Во Львове пока только один ЦПАУ готов принимать военнообязанных для обновления данных
18 мая 2024, 07:23  •  173740 просмотра

Во Львове пока только один ЦПАУ готов принимать военнообязанных для обновления данных

Эксклюзив
В Киеве ЦПАУ с сегодняшнего дня готовы принимать военнообязанных для обновления данных
18 мая 2024, 06:49  •  167424 просмотра

В Киеве ЦПАУ с сегодняшнего дня готовы принимать военнообязанных для обновления данных

Эксклюзив
В Ассоциации международных автоперевозчиков заявляют, что работники ТЦК сделали все возможное, чтобы водители боялись ехать в рейсы
17 мая 2024, 13:36  •  189599 просмотра

В Ассоциации международных автоперевозчиков заявляют, что работники ТЦК сделали все возможное, чтобы водители боялись ехать в рейсы

Эксклюзив
Советник главы Киевской ОВА прокомментировала обвинения в свой адрес относительно работы на "российскую" компанию
17 мая 2024, 13:00  •  162038 просмотра

Советник главы Киевской ОВА прокомментировала обвинения в свой адрес относительно работы на "российскую" компанию

Эксклюзив
НАБУ планирует арестовывать земли участников АТО - в Раде назвали это аморальным
17 мая 2024, 12:00  •  120896 просмотра

НАБУ планирует арестовывать земли участников АТО - в Раде назвали это аморальным

Эксклюзив
Мажор налоговой службы стал жертвой олигархической игры - правозащитник о деле против и.о. замглавы ГНС Сокура
17 мая 2024, 07:27  •  125312 просмотра

Мажор налоговой службы стал жертвой олигархической игры - правозащитник о деле против и.о. замглавы ГНС Сокура

Обновление военно-учетных данных через Центры предоставления административных услуг: готовы ли ЦПАУ
16 мая 2024, 12:20  •  135521 просмотра

Обновление военно-учетных данных через Центры предоставления административных услуг: готовы ли ЦПАУ

Нынешние ограничения электроэнергии могут продлиться до августа - советник премьера
16 мая 2024, 10:49  •  125670 просмотра

Нынешние ограничения электроэнергии могут продлиться до августа - советник премьера

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Дело Укрзализныци: ВАКС обнаружил пробелы в привлечении нардепа Дубневича к уголовной ответственности

Дело Укрзализныци: ВАКС обнаружил пробелы в привлечении нардепа Дубневича к уголовной ответственности

15 мая 2024, 10:00  •  353289 просмотра

Генштаб: на Харьковском направлении продолжаются два боя - возле Старицы и Волчанска, еще один - на Купянском

Украинские войска ведут интенсивные бои с российскими войсками на Харьковском и Купянском направлениях, в то время как российская авиация нанесла удары по районам Липцев и вблизи Ивановки.

Война •   •  9162 просмотра
Генштаб: на Харьковском направлении продолжаются два боя - возле Старицы и Волчанска, еще один - на Купянском

В ЕС выразили соболезнования из-за гибели президента Ирана

Президент Ирана Эбрагим Раиси и другие официальные лица погибли в трагической катастрофе вертолета. Свои соболезнования выразили в частности страны ЕС.

Новости Мира •   •  7955 просмотра
В ЕС выразили соболезнования из-за гибели президента Ирана

Вражеские обстрелы Черниговской области: за неделю 72 удара, 412 взрывов, есть жертва

За прошлую неделю враг 72 раза обстрелял 26 населенных пунктов Черниговской области, вызвав 412 взрывов, 16 авиаударов, повреждение гражданской и критически важной инфраструктуры, ранив 5 мирных жителей и убив 1 человека.

Война •   •  9606 просмотра
Вражеские обстрелы Черниговской области: за неделю 72 удара, 412 взрывов, есть жертва

Усик стал лучшим боксером мира независимо от весовой категории по версии The Ring после победы над Фьюри

Александр Усик стал лучшим боксером мира независимо от весовой категории (P4P) по версии журнала The Ring после победы над Тайсоном Фьюри в бою за титул чемпиона мира в супертяжелом весе.

спорт •   •  7497 просмотра
Усик стал лучшим боксером мира независимо от весовой категории по версии The Ring после победы над Фьюри

Враг обстрелял Степногорск в Запорожье: есть погибший

Российские войска обстреляли жилые дома в Степногорске Запорожской области, в результате чего погиб мужчина.

Война •   •  8606 просмотра
Враг обстрелял Степногорск в Запорожье: есть погибший

Прокурор МУС запросил ордер на арест Нетаньяху, Галанта и трех лидеров ХАМАСа

Прокурор Международного уголовного суда ходатайствует о выдаче ордеров на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, министра обороны Йоава Галанта и трех лидеров ХАМАСа за предполагаемые военные преступления и преступления против человечности, совершенные в секторе Газа после 8 октября 2023 года.

Новости Мира •   •  6719 просмотра
Прокурор МУС запросил ордер на арест Нетаньяху, Галанта и трех лидеров ХАМАСа

21 мая в Иране похоронят президента Раиси и членов делегации, погибших в авиакатастрофе

Похороны Раиси и лиц, которые его сопровождали, состоятся 21 мая в городе Тебриз.

Новости Мира •   •  7589 просмотра
21 мая в Иране похоронят президента Раиси и членов делегации, погибших в авиакатастрофе

Бизнес-форум национальной идентичности: в Киеве состоялось мероприятие, которое объединило успешные общины и предпринимателей

Бизнес-форум национальной идентичности в Киеве собрал более 300 предпринимателей, бизнес-лидеров и представителей общественности для обмена опытом, разработки новых проектов и укрепления украинской идентичности через культурные инициативы.

Общество •   •  7542 просмотра
Бизнес-форум национальной идентичности: в Киеве состоялось мероприятие, которое объединило успешные общины и предпринимателей

Следствие по делу Гринкевича о взятке на 500 тыс. долл. завершили - ГБР

Государственное бюро расследований сообщило, что завершило расследование в отношении львовского бизнесмена, который пытался подкупить одного из руководителей ГБР за 500 тысяч долларов.

Криминал и ЧП •   •  8447 просмотра
Следствие по делу Гринкевича о взятке на 500 тыс. долл. завершили - ГБР

Синегубов: линия фронта на Севере - стабилизирована

ВСУ стабилизировали продвижение сс рф по территории севера Харьковской области. Оккупанты пытаются продвигаться по Липецкому и Слобожанскому направлениям, но их попытки остановлены.

Война •   •  9720 просмотра
Синегубов: линия фронта на Севере - стабилизирована