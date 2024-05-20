Генштаб: на Харківському напрямку тривають два бої - біля Стариці та Вовчанська, ще один - на Куп'янському
Київ • УНН
Українські війська ведуть інтенсивні бої з російськими військами на Харківському та Куп'янському напрямках, у той час як російська авіація завдала ударів по районах Липців та поблизу Іванівки.
На Харківському та Куп'янському напрямках тривають три боєзіткнення, у той час як російська авіація завдала ударів по районах Липців та поблизу Іванівки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ у зведення за 13:30 20 травня, пише УНН.
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"На Харківському напрямку тривають два боєзіткнення, неподалік села Стариця та міста Вовчанськ. Ворог отримує жорстку відсіч. Інформація щодо втрат противника уточнюється. Терористи завдали авіаудару по району Липців", - повідомили у Генштабі.
Також повідомляється, що "на Куп’янському напрямку точиться бій у районі Синьківки". "Ситуація контрольована. Одну спробу окупантів перед цим вже було відбито. Також загарбники двічі задіювали авіацію для ударів по наших позиціях неподалік Іванівки", - вказали у Генштабі.
Генштаб: ситуація на фронті загострена, на Харківському напрямку йдуть бої у напрямку села Стариця20.05.24, 12:05 • 37822 перегляди