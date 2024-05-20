Пытаются отбить территорию, которую контролируют оккупанты: Синегубов о работе Сил обороны по Волчанску

Сейчас идет работа украинских военных по Волчанску, где они пытаются отбить ту территорию, которую сейчас контролируют оккупационные войска. Об этом сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

"У нас по всем направлениям и по Липецкому, и по Слобожанскому, и по Волчанскому направлению активное продвижение врага полностью остановлено, линия фронта уже стабилизирована. Сейчас действительно идет работа наших военных по Волчанску, где они пытаются отбить фактически ту территорию, которую сейчас можно сказать контролируют оккупационные войска", - рассказал Синегубов.

По его словам, россиянам на Харьковщине для того, чтобы продолжать, так сказать, попытки продвинуться дальше нужно подтягивать резервы, что они и демонстрируют последние дни.

"Однако их все равно не хватает для того, чтобы прорвать оборону наших войск. Поэтому конечно наши войска параллельно с тем пытаются занять более выгодные тактические положения для того, чтобы уже отвоевывать ту территорию, на которой сейчас находятся оккупанты", - рассказал Синегубов.

Дополнение

Генштаб сообщал, что на Харьковском направлении продолжаются бои возле Старицы и Волчанска. На Купянском направлении продолжаются попытки оккупантов продвинуться вперед в районах Синьковки, Берестового и Ивановки.