Ще плюс 1380 окупантів і 15 танків: Генштаб оновив дані про втрати ворога
Київ • УНН
З початку вторгнення в Україну російські війська втратили приблизно 495 070 осіб особового складу і 7605 танків.
Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 495 070 осіб, 7605 танків та сотень одиниць військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.
Деталі
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.05.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 495 070 (+1380) осіб,
- танків ‒ 7605 (+15) од,
- бойових броньованих машин ‒ 14699 (+34) од,
- артилерійських систем – 12779 (+42) од,
- РСЗВ – 1077 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 811 (+4) од,
- літаків – 354 (+0) од,
- гелікоптерів – 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10290 (+54),
- крилаті ракети ‒ 2207 (+2),
- кораблі /катери ‒ 27 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 17383 (+72) од,
- спеціальна техніка ‒ 2085 (+6).
На фронті з початку доби відбулося 95 бойових зіткнень – Генштаб20.05.24, 23:27 • 90041 перегляд