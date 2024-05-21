Генштаб: сегодня уже произошло 37 боев, самое горячее - на Покровском направлении

Сегодня произошло 37 боевых столкновений, на Покровском направлении сейчас ситуация самая горячая. Вдоль линии фронта украинские воины на отдельных участках имеют успех. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ за 10:30 21 мая, пишет УНН.

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"Силы обороны продолжают сосредотачивать основные усилия в Таврическом, Донецком и Слобожанском операционных районах с целью срыва планов оккупантов по продвижению в Донецкой, Луганской и части Харьковской областей, усиливают позиции вдоль государственной границы Украины с российской федерацией. В самых горячих районах фронта украинские воины держат позиции и уничтожают захватчика, иногда контратакуют", - сообщили в Генштабе.

За прошедшие сутки, по данным Генштаба, всего произошло 112 боевых столкновений, противник нанес шесть ракетных ударов с применением шести ракет, 52 авиационных удара (сбросил 62 КАБа), задействовал 977 дронов-камикадзе, из них 47 БпЛА типа "Shahed" и "Ланцет" и 930 FPV-дронов. Захватчики 4064 раза обстреляли позиции наших войск и мирные населенные пункты из разных видов вооружения, в том числе 120 раз - из реактивных систем залпового огня.

За минувшие сутки Воздушные силы и ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 20 районов сосредоточения вражеского личного состава, район сосредоточения военной техники, пункт управления, артиллерийское средство, склад боеприпасов и средство ПВО противника, указали в Генштабе

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"Уже сегодня произошло 37 боевых столкновений. Захватчики совершили 514 обстрелов позиций наших войск, в том числе - 21 из РСЗО. Враг нанес один авиаудар с применением управляемой авиабомбы. Также российские захватчики задействовали 63 дрона-камикадзе", - указано в сводке.

Указано, что сегодня враг применил по позициям наших войск 34 FPV-дрона.

Ситуация по направлениям, по данным Генштаба, следующая:

На Харьковском направлении Силы обороны отражают атаку противника в направлении населенного пункта Липцы. Ситуация контролируемая, потерь позиций не допущено.

На Купянском направлении с начала суток происходили четыре боевых столкновения. Наши защитники успешно отбили атаку российских захватчиков в направлении Ивановки. В районах Синьковки и Берестового бои продолжаются.

Генштаб: на Харьковском направлении отбивают атаку рф в направлении Липцев, на Купянском - бои в районах Синьковки и Берестового

На Северском направлении украинские воины отражают вражеские атаки в районах населенных пунктов Выемка и Раздоловка. Потерь позиций не допущено, ситуация контролируемая.

На Краматорском направлении с начала суток противник пять раз предпринимал попытки улучшить тактическое положение. Три атаки отбиты. Боевые действия продолжаются в районах Клищеевки и Андреевки.

На Покровском направлении сейчас ситуация самая горячая. С начала суток происходило 11 атак противника. Враг продолжает наступать в направлениях населенных пунктов Евгеновка, Сокол, Новоселовка Первая, Северное и Нетайлово. На одном из участков принимаются меры для стабилизации обстановки.

На Кураховском направлении противник сейчас продолжает наступательные действия в районах населенных пунктов Красногоровка и Победа. Ситуация под контролем Сил обороны.

С начала суток отбито уже четыре попытки противника продвинуться на Времовском направлении, в районе населенного пункта Старомайорское. Потерь наших позиций не допущено.

На остальных направлениях обстановка, как указано, существенных изменений не претерпела.

"В общем, вдоль линии фронта наши воины дают жесткий отпор российским оккупантам, ведут штурмовые действия с целью улучшения положения. На отдельных участках имеют успех", - указали в Генштабе.

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