Генштаб: на Харьковском направлении отбивают атаку рф в направлении Липцев, на Купянском - бои в районах Синьковки и Берестового

На Харьковском направлении Силы обороны отражают вражескую атаку в направлении Липцев, нанеся российским оккупантам значительные потери на этом направлении за прошедшие сутки: 263 человека, 52 единицы техники. На Купянском направлении в районах Синьковки и Берестового продолжаются бои. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ за 10:30 21 мая, пишет УНН.

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"На Харьковском направлении Силы обороны отражают атаку противника в направлении населенного пункта Липцы. Ситуация контролируемая, потерь позиций не допущено", - сообщили в Генштабе

По уточненным данным, как сообщается, за минувшие сутки общие потери захватчиков на этом направлении составили 263 человека, 52 единицы техники и более двух десятков блиндажей. Украинские воины уничтожили четыре боевые бронированные машины, три артсистемы, пять единиц автомобильной и спецтехники и 12 БпЛА. Кроме того, повреждена одна боевая бронированная машина, семь артиллерийских систем, одно средство ПВО и 14 автомобилей.

"На Купянском направлении с начала суток происходили четыре боевых столкновения. Наши защитники успешно отбили атаку российских захватчиков в направлении Ивановки. В районах Синьковки и Берестового бои продолжаются", - указали в Генштабе.

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