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Генштаб: на Харківському напрямку відбивають атаку рф у напрямку Липців, на Куп'янському - бої у районах Синьківки та Берестового

Генштаб: на Харківському напрямку відбивають атаку рф у напрямку Липців, на Куп'янському - бої у районах Синьківки та Берестового

Київ • УНН

 • 18950 перегляди

На Харківському напрямку Сили оборони відбивають ворожу атаку у напрямку Липців, завдавши російським окупантам значних втрат на цьому напрямку минулої доби: 263 особи, 52 одиниці техніки. На Куп'янському напрямку у районах Синьківки та Берестового продовжуються бої.

На Харківському напрямку Сили оборони відбивають ворожу атаку у напрямку Липців, завдавши російським окупантам значних втрат на цьому напрямку минулої доби: 263 особи, 52 одиниці техніки. На Куп'янському напрямку у районах Синьківки та Берестового продовжуються бої. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ за 10:30 21 травня, пише УНН.

Деталі

"На Харківському напрямку Сили оборони відбивають атаку противника у напрямку населеного пункту Липці. Ситуація контрольована, втрат позицій не допущено", - повідомили у Генштабі

За уточненими даними, як повідомляється, за минулу добу загальні втрати загарбників на цьому напрямку становили 263 особи, 52 одиниці техніки та понад два десятки бліндажів. Українські воїни знищили чотири бойові броньовані машини, три артсистеми, п’ять одиниць автомобільної та спецтехніки і 12 БпЛА. Окрім того, пошкоджено одну бойову броньовану машину, сім артилерійських систем, один засіб ППО та 14 автомобілів.

"На Куп'янському напрямку з початку доби відбувалися чотири бойові зіткнення. Наші захисники успішно відбили атаку російських загарбників у напрямку Іванівки. В районах Синьківки та Берестового бої продовжуються", - вказали у Генштабі.

"Битва за Вовчанськ": десантники показали бойову роботу на Харківському напрямку21.05.24, 11:01 • 61102 перегляди

Юлія Шрамко

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