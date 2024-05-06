Окупанти повторно вдарили по об'єктах енергетики на Сумщині: споживачів закликають економитти
Київ • УНН
росія знову атакувала енергетичні об'єкти в Сумській області, залишивши без електропостачання 419 700 абонентів у 1 325 населених пунктах, але енергетики працювали 24/7, щоб відновити електропостачання.
Армія рф ще раз вдарила по об'єктах енергетики на Сумщині. Як повідомили в Сумській ОВА, рятувальники та енергетики працюють в режимі 24 на 7, передає УНН.
Деталі
При Сумській ОВА працює Регіональний Координаційний штаб з питань оперативного реагування та забезпечення створення нормальних умов життєдіяльності населення під час обмеження та/або припинення постачання електричної енергії на території Сумської області
Під час засідання штабу о 17.00 було доведено інформацію щодо забезпечення електроенергією жителів Сумської області:
- вночі через атаку БпЛА типу "Шахед" було пошкоджено об'єкт енергетичної інфраструктури в Сумах. Станом на 01.00 год. припинено електропостачання в 1325 населених пунктах області – 419,7 тис. абонентів (точок обліку).
- о 14.30 завдяки злагодженій роботі підрозділів ДСНС та енергетиків вдалося заживити фактично усіх споживачів в області, за винятком громад прикордоння, які були без світла ще до нічної атаки.
"Проте сьогодні о 15.00 росіяни знову вдарили по об'єктах енергетики в Білопільській громаді. Громада наразі залишається без електропостачання. Рятувальники та енергетики працюють в режимі 24 на 7", - йдеться у повідомленні.
В ОВА закликали споживачів у "пікові" години споживання (з 7 до 10 та з 17 до 22) раціонально користуватися електроенергією, це допоможе зменшити навантаження на мережі.
У ці години необхідно дотримуватися таких правил:
- вимикати з розетки електроприлади, які не використовуються;
- використовувати потужні електроприлади по черзі, якщо можна, вмикати їх вранці або в нічні години;
- знизити використання електрики в місцях загального користування.
Атака рф на енергосистему Сумщини: без електрики залишились три райони 06.05.24, 08:39 • 24209 переглядiв