Атака рф на енергосистему Сумщини: без електрики залишились три райони
Київ • УНН
Російські авіаудари пошкодили енергосистему в Сумській області, залишивши без світла Сумський, Роменський та Охтирський райони. Вночі електропостачання було частково відновлено.
Армія рф у ніч на 6 травня завдала авіаційних ударів по енергетичній системі Сумської області, без світла опинились населені пункти Сумського, Роменського та Охтирського районів. Вже вдалось частково відновили електропостачання, крім того, розгорнуті пункти незламності. Про це у понеділок повідомила Сумська ОВА, передає УНН.
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Як повідомляється, на Сумщині вночі силами підрозділів протиповітряної оборони ЗСУ було збито 12 ударних БпЛА типу "Шахед".
Внаслідок атаки росіян без електроенергії залишились населені пункти Сумського, Роменського та Охтирського районів. Завдяки злагодженим та професійним діям аварійних служб, енергетиків, вночі електропостачання у постраждалих районах, та частково у місті Суми було відновлено. Роботи тривають
Також повідомляється, що скликана комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, яка вже ухвалила рішення щодо відновлення роботи об'єктів критичної інфраструктури за рахунок аварійних джерел живлення.
Крім того, в області розгорнуті та готові надавати допомогу пункти незламності.
Армія рф ударом пошкодила об'єкт енергетики на Сумщині, на Харківщині на тлі атак рф вимикалося обладнання - Укренерго06.05.24, 08:22 • 121264 перегляди